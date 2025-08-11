Denúncia contra deputados chega à corregedoria da Câmara; veja próximos passos
Previsão inicial é de que resposta ocorra dentro de um prazo de 48h, mas corregedor pode ampliar período
As denúncias contra 14 deputados que ocuparam o plenário durante protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegaram formalmente à Corregedoria da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (11).
A etapa dá início ao prazo de análise do corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA), que vai avaliar individualmente a situação de cada político acusado. A previsão inicial é de que uma resposta seja indicada em um prazo de 48 horas.
Pela possibilidade, uma decisão que confirme a suspensão de mandatos pode vir a ser divulgada na próxima quarta-feira (13), mas a data final ainda poderá ser maior, segundo apurou o R7.
O desfecho ligado ao mandato pode incluir espaço para apresentação de defesa ou aguardar por uma análise do Conselho de Ética, o que ampliaria o prazo de forma ainda indefinida.
A decisão caberá ao corregedor, que ainda deve procurar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), antes de tomar uma decisão formal.
Caso o político opte pelo caminho de análise de suspensão imediata, deputados poderão ter mandatos suspensos de forma temporária, mas se considerar que há complexidade, Coronel pode levar os pedidos para mais etapas, o que adiaria uma decisão formal do caso.
