Deputado Aguinaldo Ribeiro é acusado pela ex-mulher de violência doméstica

Denúncia foi feita dia 2 de abril (Zeca Ribeiro/Câmara - Arquivo)

A ex-mulher do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) , Ana Rachel Targino Queiroz Velloso Ribeiro, acusou o parlamentar de violência doméstica , alegando abusos físicos, morais, psicológicos e patrimoniais. A denúncia foi feita na Justiça em 2 de abril, mas veio a público nesta quinta-feira (11). Em nota, o deputado negou as acusações, descrevendo o conteúdo da petição como inverídico e fantasioso.

No documento, Ana Rachel afirma que foi vítima de violência física, psicológica, moral e patrimonial e que esses teriam sido os motivos da separação do casal. O R7 procurou o advogado dela, porém, até a última atualização desta matéria, não houve resposta.

Ana Rachel e Aguinaldo foram casados por mais de vinte anos e tiveram duas filhas. De acordo com o parlamentar, o término da relação é um momento difícil para ele e para a família, que envolve problemas de saúde e interesses conflitantes. O deputado federal negou agressões de qualquer natureza, as quais afirmou repudiar veementemente.

“Fiquei abismado com o vazamento criminoso de uma petição que corria em segredo de justiça e da qual eu não tinha conhecimento”, afirmou. “Valorizo a integridade e o respeito nas relações familiares. Nesse momento, vou fazer o que sempre fiz: preservar a minha família e as minhas filhas”, disse.

Aguinaldo Ribeiro atuou como relator do projeto da reforma tributária, o qual foi aprovado em dezembro do ano passado.

Leia abaixo a íntegra da nota do deputado federal Aguinaldo Ribeiro:

Com muita tristeza tenho que me manifestar publicamente sobre o fim do meu casamento com Ana Rachel, com quem tive duas filhas durante um relacionamento de mais de 20 anos. Este é um momento difícil para mim e para minha família e que envolve problemas de saúde e interesses conflitantes.

O Brasil, a Paraíba, nossa família e nossos amigos conhecem a nossa história e a minha conduta enquanto marido e pai. Em todas as minhas relações pessoais e profissionais sempre me pautei pelo equilíbrio em busca do consenso e da harmonia.

Fiquei abismado com o vazamento criminoso de uma petição que corria em segredo de justiça, e da qual eu não tinha conhecimento, e que foi usada ilegalmente por setores da imprensa.

Mais estarrecido ainda fiquei com o conteúdo da petição que retrata fatos inverídicos, fantasiosos e não comprovados. Repudio veementemente as acusações de agressão, seja de qualquer natureza.

Valorizo a integridade e o respeito nas relações familiares. Nesse momento, vou fazer o que sempre fiz: preservar a minha família e as minhas filhas.

Conto com o respeito e a compreensão de todos nesse momento. Deus conhece o meu coração e é a minha testemunha!

Aguinaldo Ribeiro Deputado Federal (PP/PB)