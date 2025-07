Deputado se junta a Hélio Lopes em acampamento em frente ao STF Com esparadrapo na boca, Hélio Lopes diz estar em ‘jejum de palavras’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/07/2025 - 20h21 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h24 ) twitter

Deputado Coronel Chrisóstomo também pediu celeridade na votação do PL da anistia Reprodução X/@DepChrisostomo - 25.07.2025

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) se juntou, nesta sexta-feira (25), ao deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) em um protesto em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília.

Nesta tarde, Lopes armou uma barraca em frente ao STF em protesto contra as decisões da Corte. Nas redes sociais, o parlamentar publicou vídeos em que aparece usando um esparadrapo na boca e sozinho dentro da barraca. “Entrei em jejum de palavras”, alegou.

Ele alega que está no local para “demonstrar” sua indignação com “essas covardias”. Além disso, destacou que não está armado e que não representa qualquer ameaça.

Já Chrisóstomo disse que foi visitar o colega no local, mas que decidiu também armar uma barraca e permanecer ao lado do deputado.

“(sic) Decidi que também vou ficar aqui com Hélio Negão. Ao lado dele, junto com uma barraquinha simples, de plástico. Não tem nenhum problema. Ninguém pode nos impedir. É o desejo do parlamentar representante do povo brasileiro”, afirmou Chrisóstomo em vídeo.

Segundo ele, o Brasil quer paz e liberdade de expressão. O parlamentar também cobrou a votação do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

“Queremos votar o PL da Anistia, para já, para libertarmos todas as pessoas presas injustamente”, finalizou.

Nas redes sociais, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que vai antecipar seu retorno a Brasília para “garantir que os direitos dos parlamentares sejam respeitados”.

‘Perseguição brutal’

Mais cedo, Lopes também destacou que está no local em virtude da “perseguição brutal” contra Bolsonaro.

Desde a semana passada, Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre às 19h e às 6h, aos finais de semana, a restrição é de 24h.

O ex-presidente também não pode se comunicar com o filho deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e com réus do processo sobre a tentativa de golpe.

“Um homem com tornozeleira no pé. Sem crime, sem sentença. Apenas por ter ousado dar voz aos esquecidos. É uma suprema humilhação”, alegou Hélio.

