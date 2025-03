Deputados devem fechar acordo sobre presidências das comissões até quinta, diz Motta Presidente da Câmara diz que nesta semana será definido quais partidos ficarão à frente dos colegiados da Casa Brasília|Hariane Bittencourt, da RECORD 11/03/2025 - 22h55 (Atualizado em 11/03/2025 - 22h57 ) twitter

Líderes se reunirão nesta quarta para discutir comando das comissões Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 11.3.2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (11) que deve definir com os líderes partidários da Casa até quinta-feira (13) quais partidos vão comandar as comissões permanentes da Câmara. Segundo ele, depois disso cada legenda vai escolher quem será indicado para presidir os colegiados.

Motta prevê a instalação dos colegiados na próxima semana. Ele afirmou que fará o possível para equilibrar as demandas do PT e do PL, partidos com as maiores bancadas na Câmara. De todo modo, ele destacou que o PL tem o direito de fazer cinco escolhas, incluindo as duas primeiras.

O partido tem afirmado que a prioridade é o comando da Comissão de Relações Exteriores. A ideia do PL é indicar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para o posto, mas o nome dele enfrenta resistência de outros partidos, sobretudo do PT.

“O Partido Liberal tem, pela conformação do nosso bloco parlamentar, o direito de fazer cinco escolhas, das quais a primeira e a segunda pelo tamanho da sua bancada. Então, o líder do partido, deputado Sóstenes Cavalcante, tem priorizado a comissão de Relações Exteriores e tem colocado que essa é uma prioridade para o PL. E aí estamos dialogando para entender quais são as prioridades do PT, dos demais partidos, para que, a partir daí os nomes possam ser indicados”, disse Motta.

“Até então, estamos tratando apenas da escolha partidária, ainda não estamos tratando de nomes. Essa é uma outra etapa”, continuou o presidente da Câmara.

Segundo ele, novas reuniões com os partidos serão feitas nesta quarta-feira (12). “Vamos seguir durante todo o dia ouvindo os partidos para entender as prioridades. Se houver divergência, tentaremos mediar para, na quinta, definir qual comissão ficará com cada partido”, afirmou.

“Nós vamos cumprir regimentalmente aquilo que tem que ser cumprido por nós nessa escolha, sempre tentando, da forma mais harmônica possível, fazer com que os partidos possam convergir e escolher da melhor forma as comissões”, completou.

As declarações de Motta foram feitas em entrevista à imprensa antes de um jantar na casa da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em Brasília.

O encontro faz parte da agenda de articulação política, encomendada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê diálogo com parlamentares de centro e reforço da base governista no Congresso.