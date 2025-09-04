Lula sobre risco da aprovação de anistia para Bolsonaro: ‘Não é um Congresso eleito pela periferia’ Presidente deu declaração em encontro com comunicadores e ativistas do Aglomerado da Serra, em MG Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 11h32 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula alerta sobre risco de anistia a Bolsonaro no Congresso.

Deputados da oposição tentam pautar a anistia, beneficiando Bolsonaro e outros investigados.

Movimento pela anistia ganhou apoio de partidos do centro após desfiliação do governo Lula.

Discussões sobre urgência do texto devem ocorrer na próxima semana, com votação pós-julgamento do STF. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula disse que mesmo com aprovação dos projetos do governo no Congresso, direita ainda é forte Ricardo Stuckert / PR - 29.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser arriscado que o Congresso Nacional aprove a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no STF (Supremo Tribunal Federal). O comentário de Lula foi feito em encontro com comunicadores e ativistas do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte.

“Se for votar no Congresso, corremos o risco da anistia [ser aprovada]. O Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia. Ele tem ajudado o governo, temos aprovado tudo que enviamos, mas a extrema-direita tem muita força ainda no Congresso”, alertou Lula.

O comentário foi feito logo depois do presidente criticar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sem o citar diretamente, por articular a imposição de sanções contra o Brasil com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Estamos vendo agora os falsos patriotas fazendo campanha pedindo para o Trump intervir no Brasil. O pessoal que fez campanha abraçado com a bandeira do Brasil, agora estão [abraçados] com a bandeira dos Estados Unidos”, alfinetou.

‌



Entenda

Enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal) avança com o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado, a oposição no Congresso Nacional, aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem atuado nos bastidores para conseguir pautar uma anistia geral.

A ideia é ir além dos presos pelos atos extremistas do 8 de Janeiro. O texto beneficiaria o próprio Bolsonaro e também investigados pelo STF no inquérito das fake news.

‌



O movimento foi intensificado com a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em paralelo ao julgamento, e se tornou o assunto de destaque entre líderes partidários na Câmara dos Deputados.

As investidas do PL, partido de Bolsonaro, são voltadas a pautar o texto o mais rápido possível, mas o indicativo é de que as próximas etapas avancem apenas após o fim do julgamento no STF.

‌



As negociações ganharam apoio de partidos do centro, como Republicanos, União Brasil e PP. Os dois últimos desembarcaram do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana e pressionaram os quatro ministros filiados às legendas a deixarem os cargos, em gesto de alinhamento à oposição e com foco nas eleições gerais de 2026.

Em outra frente, Tarcísio levou o apoio do Republicanos ao texto nesta semana e ainda se encontrou, de forma reservada, com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-SP), na noite dessa quarta-feira (3). O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente da federação União-Progressista, também estaria presente no encontro.

Para o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), a atuação de Tarcísio tem sido importante. “[O papel dele tem sido] importantíssimo. Ele trouxe o Republicanos e está tentando trazer o Podemos. Ele tem sido uma grande ajuda neste momento”, declarou.

Ainda nessa quarta, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que um pedido de urgência ao texto deve ser apreciado pela Casa na próxima semana, enquanto o mérito seria votado após o julgamento.

Farias vê o movimento de Tarcísio como um claro aceno para a campanha presidencial de 2026, apesar de o governador negar a pretensão publicamente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual foi a declaração de Lula sobre a anistia a Bolsonaro?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é arriscado que o Congresso Nacional aprove a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no STF. Lula destacou que, embora o Congresso tenha ajudado o governo, a extrema-direita ainda possui muita força.

O que Lula disse sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro?

Lula criticou indiretamente o deputado Eduardo Bolsonaro por articular sanções contra o Brasil com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionando que alguns que se apresentaram como patriotas agora estão buscando apoio internacional.

Qual é a situação do julgamento no STF e a proposta de anistia?

Enquanto o STF avança com o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, a oposição no Congresso, aliada a Bolsonaro, está tentando pautar uma anistia geral que beneficiaria não apenas Bolsonaro, mas também outros investigados no inquérito das fake news.

Quem está apoiando a proposta de anistia?

O movimento pela anistia ganhou apoio de partidos do centro, como Republicanos, União Brasil e PP, que recentemente se afastaram do governo de Lula e estão alinhando suas ações com a oposição em vista das eleições gerais de 2026.

Qual foi a atuação do governador Tarcísio de Freitas nesse contexto?

Tarcísio de Freitas tem atuado para apoiar a proposta de anistia e se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e outros líderes partidários para discutir o assunto, buscando acelerar a tramitação do texto.

Como os líderes do PL e do PT estão reagindo a essa situação?

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstens Cavalcante, elogiou a atuação de Tarcísio, enquanto o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, mencionou que um pedido de urgência para a proposta deve ser apreciado na próxima semana, com a votação do mérito ocorrendo após o julgamento no STF.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp