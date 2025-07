Eduardo volta a criticar STF e diz que ‘ainda dá tempo’ de ‘desfazer esta lambança’ Fala acontece depois de Moraes determinar investigação de postagens feitas pelo deputado com foto antiga do ministro Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/07/2025 - 12h50 (Atualizado em 19/07/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputado licenciado Eduardo Bolsonaro é crítico da atuação do STF Wilson Dias/Agência Brasil - Arquivo

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou novamente o STF (Supremo Tribunal Federal) neste sábado (19), alegando que a corte teria feito alterações na jurisprudência para manter investigações que deveriam ser de outras instâncias. “Ainda dá tempo de seguir a Constituição e desfazer esta lambança ”, afirmou.

A publicação em rede social foi feita horas depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a investigação de postagens feitas em redes sociais pelo deputado depois que a Polícia Federal cumpriu mandados na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro criticou o STF, afirmando que a Corte alterou jurisprudências para manter investigações indevidas.

O deputado publicou em redes sociais que ainda é possível "desfazer esta lambança".

Ministro Alexandre de Moraes ordenou investigação sobre postagens de Eduardo após a PF cumprir mandados na casa de Jair Bolsonaro.

Eduardo foi acusado de aumentar condutas ilícitas e atacou Moraes em suas publicações, chamando-o de "ditador". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o ministro, o parlamentar “intensificou as condutas ilícitas objeto destas investigações, por meio de diversas postagens e ataques ao STF nas redes sociais”. Eduardo é alvo de um inquérito sobre a atuação dele nos Estados Unidos contra o Brasil.

Indecoroso é uma corta alterar toda a sua jurisprudência, mais de uma vez, para manter consigo um caso que seria para um juiz de 1º grau.



Ainda dá tempo de seguir a constituição e desfazer esta lambança. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 19, 2025

Moraes citou três publicações. Uma delas é uma nota à imprensa publicada por Eduardo no Facebook. No texto, o deputado licenciado chama o ministro de “ditador” e afirma que as medidas foram tomadas para “fazer do meu pai um refém”.

‌



Na outra publicação, feita no X, antigo Twitter, Eduardo postou uma foto antiga de Moraes com a frase “Talvez o Moraes não sabe se o Filipe Martins foi ou não aos EUA, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai!”.

Esse post foi feito depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que determinou a revogação do visto de Moraes.

‌



Talvez o Moraes não sabe se o Filipe Martins foi ou não aos EUA, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai! pic.twitter.com/KJFpETm7Lx — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 19, 2025

Em 26 de maio, Moraes determinou que Eduardo fosse investigado por supostas ações cometidas nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Em 7 de julho, o ministro prorrogou o inquérito por mais 60 dias. Na decisão, o ministro considerou a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização de diligências ainda pendentes.

‌



A determinação deste sábado adiciona as postagens às investigações em curso.

Eduardo é investigado por coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp