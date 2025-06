Tribunal de Contas autoriza licitação de câmeras corporais para Polícia Militar do DF Corte determinou que corporação faça novos estudos para comprovar vantagens do sistema ao final dos recursos Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 11h25 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h45 ) twitter

Licitação de câmeras corporais tem valor estimado de R$ 15,7 milhões Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) autorizou nesta quarta-feira (25) a licitação de câmeras corporais para a Polícia Militar do DF com valor estimado de R$ 15,7 milhões. Com isso, uma empresa especializada em fornecer o serviço será contratada, com armazenamento de imagens em nuvem e fornecimento de câmeras emprestadas sem custo extra.

Os recursos para a licitação partem de um convênio com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), com foco na implementação ou ampliação de projetos com câmeras corporais. A corte de contas determinou que após o valor ser repassado pelo ministério, a PMDF precisa realizar novos estudos para comprovar que o aluguel das câmeras segue sendo mais vantajoso que a compra delas.

Essa decisão é baseada em uma das regras do convênio, que determina que pelo menos 95% do recurso concedido deve ser utilizado para contratar empresas que fornecem soluções com câmeras, e não para adquirir os equipamentos de forma direta.

A licitação de contratação foi suspensa pelo TCDF em novembro de 2023 por falhas no planejamento. Segundo o tribunal, foram identificadas ausência de definição de regime de contratação conforme a legislação vigente e a falta de análise de melhor custo-benefício entre locação e compra das câmeras, entre outros aspectos.

O prazo de duração do contrato também foi questionado, já que a previsão era de dez anos, sendo que a Lei de Licitações limita esse tipo de contato em cinco anos.

