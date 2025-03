Em defesa, Bolsonaro chama de ‘ficção’ denúncia da PGR sobre suposto golpe de Estado Manifestação consta em resposta apresentada pela defesa de Bolsonaro ao STF Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/03/2025 - 21h33 (Atualizado em 06/03/2025 - 21h45 ) twitter

Em defesa, Bolsonaro chama de ‘ficção’ denúncia da PGR sobre suposto golpe de Estado ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou de “ficção” a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre suposto plano de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A manifestação consta em resposta apresentada pela defesa de Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal federal), nesta quinta-feira (6).

“Ainda que esmerada no vernáculo, a denúncia não pode ser uma peça de ficção, e tampouco preencher suas falhas narrativas com presunções sem nenhum fundamento. Trata-se de peça técnica, que deveria conter a demonstração objetiva e minimamente detalhada dos fatos que a Acusação propõe”, disse.

Segundo a defesa, “a denúncia é peça essencial, que tanto pode permitir o exercício da defesa, como destruí-lo”. Na mesma manifestação, Bolsonaro pediu ao STF para julgar a denúncia no plenário da Corte.

“Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-Presidente da República não ocorra no Tribunal Pleno. E não se diz isso apenas em função da envergadura do caso, do envolvimento de um ex-presidente e de diversos ex-Ministros de Estado. A necessidade deriva da Constituição Federal e do Regimento Interno dessa Suprema Corte”, disse.

Além disso, Bolsonaro afirmou que não assinou nenhum decreto e não ordenou qualquer ação violenta para restringir ou impedir o exercício de um poder, bem como não tentou depor o governo constituído depois dele.

O ex-presidente disse ainda que nunca praticou e nem determinou que fosse praticada qualquer violência. E jamais tentou impedir ou restringir o exercício dos demais Poderes.

Com o recebimento das respostas, Moraes pode marcar o julgamento para analisar a denúncia na Primeira Turma do STF. O relator deu 15 dias para os denunciados apresentarem defesa.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na Corte. Então, os processos seguem para a fase de instrução, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.