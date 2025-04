Em meio a ameaça de Trump, Lula manifesta apoio contra anexação da Groenlândia Região vem sofrendo ameaças do presidente dos Estados Unidos, que pretende anexar a ilha ao país norte-americano Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 11/04/2025 - 16h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente manifestou apoio durante ligação com primeira-ministra Ricardo Stuckert / PR

Em telefonema com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou nesta sexta-feira (11) apoio e solidariedade do Brasil na questão da Groenlândia. A região vem sofrendo ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretende anexar a ilha ao país norte-americano.

Para Trump, a localização da Groenlândia seria estratégica, podendo beneficiar aos EUA em questões relacionadas ao militarismo, além de ser uma região abundante em recursos de petróleo, gás e minerais.

Lula e a primeira-ministra também conversaram sobre o contexto geopolítico atual e ambos concordaram com a importância da defesa dos princípios do multilateralismo, especialmente no que diz respeito ao livre comércio.

Durante a conversa, que durou 40 minutos, Lula reforçou o convite de Frederiksen na visita ao país no segundo semestre, tanto para participar da COP-30 quanto da Cúpula Brasil-União Europeia, cuja data ainda será definida.

‌



Segundo o governo, os representares “manifestaram a determinação de trabalhar juntos pela finalização do acordo Mercosul-União Europeia, sobretudo tendo em vista que o Brasil estará na presidência do Mercosul no segundo semestre e a Dinamarca na presidência rotativa do Conselho da União Europeia”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Investimento no Brasil

Uma empresa farmacêutica dinamarquesa anunciou a expansão dos negócios no Brasil, com investimentos de R$ 6,4 bilhões. O anúncio foi feito em evento realizado nesta segunda-feira (7), em Montes Claros (MG), com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin.

‌



“Esse senhor [Lars Fruergaard Jørgensen, CEO da farmacêutica fabricante do Ozempic] que veio fazer investimento de R$ 6,4 bilhões acredita que esse país tem todas essas condições para fazer isso. E além disso, esse país é o único com mais de 100 milhões de habitantes que tem uma coisa chamada SUS [Sistema Único de Saúde], que é o mais importante programa de saúde que tem um país do mundo. E é o maior comprador de remédio. Então, é por isso que eles estão aqui”, afirmou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp