Lula afirma que governo federal realizará em Belém a melhor COP da história Presidente destacou que países ricos têm de financiar as nações menos desenvolvidas e que possuem florestas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 13h42 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h01 )

Vamos fazer a melhor COP da história, diz Lula em Belém Ricardo Stuckert/PR - 14.02.2025

Em viagem a Belém (PA) nesta sexta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não deve comparecer à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), marcada para novembro na capital paraense, e que o governo federal vai fazer o melhor encontro da história.

“É uma coisa que vai ficar para o povo do Pará, para o povo de Belém. Algumas das coisas não vão ficar porque são provisórias, mas muitas vão ficar. E eu saio daqui com a certeza de que vamos fazer a melhor COP já realizada da história”, disse Lula.

O petista contou ainda que acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve comparecer ao evento, marcado para novembro. “Já não assinou o Protocolo de Kyoto, agora saiu do Acordo de Paris, e acho que nem vai vir aqui, porque ele não quer compromisso”.

O presidente destacou ser “desaforado” ao escolher Belém como a cidade-sede da conferência, apesar de ser uma decisão da Organização das Nações Unidas. “Para conhecerem a Amazônia tal com ela é, para conhecer o povo do Pará tal como é”, argumentou.

As declarações foram dadas por Lula durante agenda na capital paraense. Na ocasião, o presidente visitou as obras do Parque da Cidade, espaço que vai sediar a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) e conta com mais de 500 mil metros quadrados. Segundo o Executivo, foram investidos no equipamento R$ 980 milhões e 74% das obras estão concluídas.

A COP30 será realizada em Belém no mês de novembro. Um dos tópicos defendidos pelo presidente é de que os líderes internacionais possam discutir, na agenda, o financiamento climático. A avaliação é que os países ricos devem cumprir com a doação de recursos para as nações que têm florestas. “Os ricos têm que fazer financiamento”, disse Lula.

A última conferência do tipo - COP29, feita em Azerbaijão - não chegou a acordo sobre o financiamento climático. A proposta das Nações Unidas prevê que os países ricos destinem o equivalente a R$ 1,7 trilhão às nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. Porém, representantes desses países deixaram a sala de negociação porque não concordaram com o valor estabelecido.

No início deste ano, o governo escolheu o embaixador André Aranha para presidir a COP30, e Ana Toni será a diretora-executiva. As ações em torno da conferência estão concentradas em uma secretaria extraordinária criada por Lula neste mandato. O órgão está sob o guarda-chuva da Casa Civil, de Rui Costa, e funcionará até junho de 2026.

Obras em Belém

O governo prepara a macrodrenagem de nove canais em Belém, entre eles de Vileta, União, Leal Martins, Timbó e o Gentil Bittencourt. Ao todo, são quase 10 km de extensão, com investimento de R$ 739 milhões. As obras visam melhorar a infraestrutura local, reduzindo enchentes e promovendo o desenvolvimento sustentável.

O Parque Linear Almirante Tamandaré e o Terminal Fluvial do Tamandaré são outras obras em andamento. O governo prevê investir R$ 220 milhões no primeiro grande parque urbano de Belém. Na agenda, o BNDES assinou contrato de apoio financeiro de R$ 45 milhões do Fundo Amazônia ao governo do Pará para fortalecer o Corpo de Bombeiros.

Além disso, a fase 1-B do Aeroporto de Belém está em ritmo acelerado. O investimento, de R$ 400 milhões, visa expandir o local. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aportou R$ 650 milhões para o programa de promoção de inovação, pesquisa e cooperação internacional na Amazônia Legal.