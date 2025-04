Em pronunciamento, ministros anunciam caderneta digital de vacinação para crianças Ação ‘Saúde nas Escolas’ terá apoio dos estados e municípios para vacinar quase 30 milhões de estudantes Brasília|Do R7 11/04/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h23 ) twitter

(Da esq. p/ a dir.) Os ministros Camilo Santana (Educação) e Alexandre Padilha (Saúde) Reprodução/YT

Em pronunciamento em rede nacional nesta sexta-feira (11), os ministros Camilo Santana (Educação) e Alexandre Padilha (Saúde) chamaram os pais e alunos para participarem de uma campanha de vacinação nas escolas. A ação “Saúde na Educação” vai começar na segunda-feira (14) e vai até sexta-feira (25). Na fala, Padilha anunciou ainda a criação da Caderneta Digital de Saúde da Criança, um aplicativo de celular que monitora as vacinas e informações de consulta, incluindo alerta para novas doses.

Para acessar a caderneta digital, é necessário que o responsável e a criança tenham contas ativas no gov.br. Após o login e a vinculação do perfil da criança, todas as informações ficam disponíveis de forma prática e segura.

A ação de vacinação, conforme os ministros, terá ajuda dos estados e municípios para vacinar quase 30 milhões de estudantes em 110 mil escolas no Brasil. Trata-se do maior número desde a criação do PSE (Programa Saúde nas Escolas), em 2007.

Dois grupos serão contemplados, sendo: crianças de nove meses a cinco anos, que receberão as principais vacinas para atualização das cadernetas — como febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. Já para os maiores de cinco até os 15 anos, além dessas vacinas, terá a atualização com os imunizantes contra HPV e meningocócica ACWY.

‌



“Vamos de novo ser campeões do mundo na vacinação”, disse Padilha. Já Camilo ressaltou que a saúde e a educação andarão de “mãos dadas” nas escolas públicas.

As doses serão aplicadas diretamente nas escolas, pelas equipes do SUS ou em Unidades Básicas de Saúde, sempre com autorização dos responsáveis. Também haverá checagem das cadernetas vacinais e orientações às famílias sobre a importância de manter as vacinas em dia.

‌



Desde 2022, com a ampliação das atividades do Programa Saúde na Escola, cerca de 4,3 milhões de estudantes passaram a ter acesso a ações de promoção da saúde. Das escolas participantes em 2025, 53,6 mil atendem majoritariamente alunos do Bolsa Família. Outras 2.220 estão em territórios quilombolas e 1.782 possuem estudantes indígenas.

A partir deste ano, a vacinação realizada em escolas passa a ser registrada oficialmente como “Vacinação Escolar” nos sistemas do Ministério da Saúde. A padronização permitirá o monitoramento preciso da cobertura vacinal e dos impactos da iniciativa.

