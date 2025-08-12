Escolas do DF recebem projeto de cultura de paz e incentivo a leitura Iniciativa conta com atividades educativas e distribuição de livros; primeira visita acontece nesta terça na EC Ruralzinho do Riacho Fundo Brasília|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 08h50 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Escola Classe Ruralzinho do Riacho Fundo recebe o projeto 'Construindo a Cultura de Paz' nesta terça-feira.

Iniciativa inclui atividades educativas e distribuição de livros em diversas escolas do Distrito Federal até novembro.

Projeto busca transformar escolas em vetores de mudança social, promovendo a cultura de paz e prevenindo a violência.

Projeto será realizado na EC Ruralzinha nesta terça

Projeto será realizado na EC Ruralzinha nesta terça Joel Rodrigues/ Agência Brasília - arquivo

A Escola Classe Ruralzinho do Riacho Fundo, do Distrito Federal, recebe nesta terça-feira (12) o projeto Construindo a Cultura de Paz. A iniciativa vai visitar diversas escolas do Distrito Federal até novembro (veja cronograma abaixo), levando atividades educativas e distribuição de livros. O projeto é conduzido pelo Instituto Latinoamerica e foi idealizado pelas educadoras e escritoras Débora Bianca e Lair França.

Além da EC Ruralzinha, também vão receber o projeto a EC Vicente Pires, a EC 10 e o CEF (Centro de Ensino Fundamental) Queima Lençol, ambos em Sobradinho.

Para Débora Bianca, o projeto é fundamental porque a escola é um “vetor de transformação”.

“É no ‘chão da escola’ que ocorre a transformação social que vislumbramos, mesmo com tantas dificuldades que ainda observamos no cotidiano educacional. É fato que por meio de ações educativas contundentes e significativas conseguimos marcar positivamente os seres humanos”, defende.

Para ela, “o futuro que queremos começa na escola e, por meio dela, estende-se à família e à sociedade”. “Ao vivenciarmos a cultura de paz nas instituições de ensino, estaremos formando cidadãos acessíveis à cultura de paz no campo social, uma necessidade que grita dentro de todos nós", diz a educadora.

Sobre a iniciativa, Lair Franca reforça a importância do projeto principalmente em um momento de expressões de violências explícitas e veladas.

“As escolas não estão imunes a todos estes problemas e a violência tem adentrado os seus muros de forma assustadora e surpreendente. Apostamos, ainda, em estratégias educacionais de qualidade, nas vivências reflexivas por meio do livro físico e da leitura e no acesso à arte como recursos em potencial para a transformação de vidas e para o alcance da paz”, diz.

O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Educação.

Entenda o projeto

Pazito é o mascote do projeto Reprodução/Arquivo Pessoal

A iniciativa tem como mascote o passarinho da palavra, chamado Pazito, e leva ações de prevenção ao bullying, palestras, oficinas para os educadores e estudantes, distribuição de livros e momentos imersivos e de debate.

Na EC Ruralzinho, o projeto vai entregar a flâmula da Paz, plantar uma árvore e realizar um abraço coletivo na escola.

Veja cronograma das atividades:

Palestra Introdutória para Educadores

12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)

Oficina Introdutória para Alunos

12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)

Oficina de Mediação de Leitura para Educadores

13 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho

19 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho

Oficina para Estudantes sobre Cultura de Paz

14 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol

15 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol

21 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires

22 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires

01 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho

02 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho

08 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo

09 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo

Oficina Musical Hip-Hop – Angelo Augusto

17 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires

18 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires

19 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires

24 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol

25 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol

26 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol

29 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho

30 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho

01 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho

06 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo

07 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo

08 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo

Narrativas Orais

09 de Outubro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol – Flávia Ribas

14 de Outubro – Escola Classe Vicente Pires – Iris Borges

21 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho – João Luiz

23 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo – Brinqueação

Culminância

01 de Novembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol

08 de Novembro – Escola Classe Vicente Pires

22 de Novembro – Escola Classe 10 de Sobradinho

29 de Novembro – Escola Classe Riacho Fundo

