R7 Brasília

Escolas do DF recebem projeto de cultura de paz e incentivo a leitura

Iniciativa conta com atividades educativas e distribuição de livros; primeira visita acontece nesta terça na EC Ruralzinho do Riacho Fundo

Brasília|Do R7, em Brasília

  • A Escola Classe Ruralzinho do Riacho Fundo recebe o projeto 'Construindo a Cultura de Paz' nesta terça-feira.
  • Iniciativa inclui atividades educativas e distribuição de livros em diversas escolas do Distrito Federal até novembro.
  • Projeto busca transformar escolas em vetores de mudança social, promovendo a cultura de paz e prevenindo a violência.
  • Comprende oficinas, palestras e ações como entrega de flâmula da paz e abraço coletivo na escola.

Projeto será realizado na EC Ruralzinha nesta terça Joel Rodrigues/ Agência Brasília - arquivo

A Escola Classe Ruralzinho do Riacho Fundo, do Distrito Federal, recebe nesta terça-feira (12) o projeto Construindo a Cultura de Paz. A iniciativa vai visitar diversas escolas do Distrito Federal até novembro (veja cronograma abaixo), levando atividades educativas e distribuição de livros. O projeto é conduzido pelo Instituto Latinoamerica e foi idealizado pelas educadoras e escritoras Débora Bianca e Lair França.

Além da EC Ruralzinha, também vão receber o projeto a EC Vicente Pires, a EC 10 e o CEF (Centro de Ensino Fundamental) Queima Lençol, ambos em Sobradinho.

Para Débora Bianca, o projeto é fundamental porque a escola é um “vetor de transformação”.

“É no ‘chão da escola’ que ocorre a transformação social que vislumbramos, mesmo com tantas dificuldades que ainda observamos no cotidiano educacional. É fato que por meio de ações educativas contundentes e significativas conseguimos marcar positivamente os seres humanos”, defende.


Para ela, “o futuro que queremos começa na escola e, por meio dela, estende-se à família e à sociedade”. “Ao vivenciarmos a cultura de paz nas instituições de ensino, estaremos formando cidadãos acessíveis à cultura de paz no campo social, uma necessidade que grita dentro de todos nós", diz a educadora.

Sobre a iniciativa, Lair Franca reforça a importância do projeto principalmente em um momento de expressões de violências explícitas e veladas.


“As escolas não estão imunes a todos estes problemas e a violência tem adentrado os seus muros de forma assustadora e surpreendente. Apostamos, ainda, em estratégias educacionais de qualidade, nas vivências reflexivas por meio do livro físico e da leitura e no acesso à arte como recursos em potencial para a transformação de vidas e para o alcance da paz”, diz.

O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Educação.


Entenda o projeto

Pazito é o mascote do projeto Reprodução/Arquivo Pessoal

A iniciativa tem como mascote o passarinho da palavra, chamado Pazito, e leva ações de prevenção ao bullying, palestras, oficinas para os educadores e estudantes, distribuição de livros e momentos imersivos e de debate.

Na EC Ruralzinho, o projeto vai entregar a flâmula da Paz, plantar uma árvore e realizar um abraço coletivo na escola.

Veja cronograma das atividades:

Palestra Introdutória para Educadores

  • 12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)

Oficina Introdutória para Alunos

  • 12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)

Oficina de Mediação de Leitura para Educadores

  • 13 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 19 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho

Oficina para Estudantes sobre Cultura de Paz

  • 14 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
  • 15 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
  • 21 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
  • 22 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
  • 01 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 02 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 08 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo
  • 09 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo

Oficina Musical Hip-Hop – Angelo Augusto

  • 17 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
  • 18 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
  • 19 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
  • 24 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
  • 25 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
  • 26 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
  • 29 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 30 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 01 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 06 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
  • 07 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
  • 08 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo

Narrativas Orais

  • 09 de Outubro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol – Flávia Ribas
  • 14 de Outubro – Escola Classe Vicente Pires – Iris Borges
  • 21 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho – João Luiz
  • 23 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo – Brinqueação

Culminância

  • 01 de Novembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
  • 08 de Novembro – Escola Classe Vicente Pires
  • 22 de Novembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
  • 29 de Novembro – Escola Classe Riacho Fundo

