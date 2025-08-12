Escolas do DF recebem projeto de cultura de paz e incentivo a leitura
Iniciativa conta com atividades educativas e distribuição de livros; primeira visita acontece nesta terça na EC Ruralzinho do Riacho Fundo
A Escola Classe Ruralzinho do Riacho Fundo, do Distrito Federal, recebe nesta terça-feira (12) o projeto Construindo a Cultura de Paz. A iniciativa vai visitar diversas escolas do Distrito Federal até novembro (veja cronograma abaixo), levando atividades educativas e distribuição de livros. O projeto é conduzido pelo Instituto Latinoamerica e foi idealizado pelas educadoras e escritoras Débora Bianca e Lair França.
Além da EC Ruralzinha, também vão receber o projeto a EC Vicente Pires, a EC 10 e o CEF (Centro de Ensino Fundamental) Queima Lençol, ambos em Sobradinho.
Para Débora Bianca, o projeto é fundamental porque a escola é um “vetor de transformação”.
“É no ‘chão da escola’ que ocorre a transformação social que vislumbramos, mesmo com tantas dificuldades que ainda observamos no cotidiano educacional. É fato que por meio de ações educativas contundentes e significativas conseguimos marcar positivamente os seres humanos”, defende.
Para ela, “o futuro que queremos começa na escola e, por meio dela, estende-se à família e à sociedade”. “Ao vivenciarmos a cultura de paz nas instituições de ensino, estaremos formando cidadãos acessíveis à cultura de paz no campo social, uma necessidade que grita dentro de todos nós", diz a educadora.
Sobre a iniciativa, Lair Franca reforça a importância do projeto principalmente em um momento de expressões de violências explícitas e veladas.
“As escolas não estão imunes a todos estes problemas e a violência tem adentrado os seus muros de forma assustadora e surpreendente. Apostamos, ainda, em estratégias educacionais de qualidade, nas vivências reflexivas por meio do livro físico e da leitura e no acesso à arte como recursos em potencial para a transformação de vidas e para o alcance da paz”, diz.
O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Educação.
Entenda o projeto
A iniciativa tem como mascote o passarinho da palavra, chamado Pazito, e leva ações de prevenção ao bullying, palestras, oficinas para os educadores e estudantes, distribuição de livros e momentos imersivos e de debate.
Na EC Ruralzinho, o projeto vai entregar a flâmula da Paz, plantar uma árvore e realizar um abraço coletivo na escola.
Veja cronograma das atividades:
Palestra Introdutória para Educadores
- 12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)
Oficina Introdutória para Alunos
- 12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)
Oficina de Mediação de Leitura para Educadores
- 13 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 19 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho
Oficina para Estudantes sobre Cultura de Paz
- 14 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
- 15 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
- 21 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
- 22 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
- 01 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 02 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 08 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo
- 09 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo
Oficina Musical Hip-Hop – Angelo Augusto
- 17 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
- 18 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
- 19 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
- 24 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
- 25 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
- 26 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
- 29 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 30 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 01 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 06 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
- 07 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
- 08 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
Narrativas Orais
- 09 de Outubro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol – Flávia Ribas
- 14 de Outubro – Escola Classe Vicente Pires – Iris Borges
- 21 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho – João Luiz
- 23 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo – Brinqueação
Culminância
- 01 de Novembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
- 08 de Novembro – Escola Classe Vicente Pires
- 22 de Novembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
- 29 de Novembro – Escola Classe Riacho Fundo
