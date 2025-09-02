Flávio diz que Bolsonaro vai ver julgamento pela TV: ‘Sem saúde para bancar teatro de Moraes’ Em prisão domiciliar, ex-presidente optou por não pedir para ir ao STF para acompanhar julgamento Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 02/09/2025 - 13h13 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou julgamento do STF em casa.

Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão foi por questões de saúde.

Ele criticou o julgamento, chamando-o de "teatro" sob a condução de Moraes.

Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília, acompanhado de filhos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Julgamento de Bolsonaro no STF começou nesta terça Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 18/07/2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por acompanhar de casa o primeiro dia de julgamento da ação penal do golpe, nesta terça-feira (2). Bolsonaro é réu no caso e será julgado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

A possibilidade de ir à corte foi cogitada, segundo o filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas ele optou por não fazer o pedido junto ao Supremo. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e, caso quisesse se deslocar até o STF, teria que pedir autorização ao tribunal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o senador, a decisão se deu por questão de saúde e por considerar que o julgamento seria um “teatro”.

“Ele queria ir, mas obviamente não dá, ele não está com saúde no momento para ficar bancando 10 horas para ver teatro de Moraes, com tudo já programado, manipulado, combinado”, disse Flávio.

‌



Bolsonaro está acompanhado dos filhos

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, na região administrativa do Jardim Botânico. Ele está acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio (RJ) e Balneário Camboriú (SC), respectivamente.

Bolsonaro apareceu em frente à residência no fim da manhã, quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento da ação penal sobre a trama golpista.

‌



“Estou acompanhando”, disse o ex-presidente ao jornal Estado de S. Paulo. Bolsonaro se recusou a fazer outros comentários. Jair Renan saiu na calçada, em frente à casa, mas não falou com jornalistas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Por que Jair Bolsonaro optou por não ir ao STF?

‌



O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu acompanhar o julgamento da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) de sua casa, em Brasília. A possibilidade de comparecer à Corte foi considerada, mas ele optou por não fazer o pedido.

Qual foi a justificativa de Flávio Bolsonaro para a decisão do pai?

Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, afirmou que a decisão foi motivada por questões de saúde e pela percepção de que o julgamento seria um “teatro”. Ele mencionou que Bolsonaro não estava em condições de ficar longas horas assistindo ao que considerou uma situação já programada e manipulada.

Onde Jair Bolsonaro está durante o julgamento?

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em sua residência, localizada na área do Jardim Botânico, em Brasília. Ele está acompanhado de seus filhos, Carlos e Jair Renan, que são vereadores pelo PL.

O que aconteceu quando Bolsonaro apareceu em frente à sua residência?

Bolsonaro foi visto em frente à sua casa no fim da manhã, enquanto o procurador-geral da República, Paulo Gonet, finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento sobre a trama golpista. Ele comentou que estava acompanhando o julgamento, mas se recusou a fazer mais declarações. Jair Renan também saiu, mas não conversou com a imprensa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp