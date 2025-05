GDF autoriza reconstrução de escola na Candangolândia Nova estrutura terá auditório, 18 salas de aula e acessibilidade; Escola Parque une natureza, esporte e ensino integral Brasília|Kristine Otaviano, da RECORD 21/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 21/05/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis Rocha assinou ordem de serviço para a reconstrução do CEF 01 Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta quarta-feira (21), a ordem de serviço para a reconstrução do CEF 01 da Candangolândia. A nova escola contará com 18 salas de aula, auditório, refeitório, biblioteca, laboratórios, quadra coberta e espaços de convivência. A obra terá investimento de R$ 12,5 milhões e será iniciada imediatamente.

“A comunidade pediu e nós atendemos. Vamos construir uma escola nova, bem equipada, com tudo o que os alunos da Candangolândia merecem”, afirmou o governador. “E eu vou acompanhar de perto para garantir que seja entregue no prazo.”

A nova estrutura abrigará também um auditório que será utilizado em eventos abertos à população da região. A secretária de Educação do DF, Helvia Paranaguá, reforçou o compromisso da equipe técnica envolvida. “Quero agradecer a todos que vêm trabalhando para que essa obra aconteça. E dizer que eu vou acompanhar, vou cobrar para que seja entregue dentro do cronograma.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Governador visita Escola Parque no Núcleo Bandeirante

Após a solenidade, o governador visitou a Escola Parque da Natureza e Esporte, no Núcleo Bandeirante. Instalada em um antigo clube abandonado, a unidade foi totalmente reformulada com recursos de emenda parlamentar e funciona hoje como modelo de ensino integral com foco em sustentabilidade e práticas esportivas.

‌



“Essa escola é muito especial. Transformamos um espaço inutilizado em um centro de referência, integrando natureza e educação”, destacou Ibaneis. “Com os módulos, conseguimos ampliar a capacidade das escolas com agilidade, sem perder a qualidade.”

A estrutura modular tem sido replicada em outras regiões do DF. As salas são climatizadas, com iluminação natural e adaptadas para diversas atividades. A secretária de Educação também elogiou o modelo, que vem sendo expandido: “É um momento de alegria fazer parte dessa entrega. As crianças merecem esse ambiente acolhedor e funcional. A parceria com o Fernando Leite tem dado muito certo”, completou Helvia.

‌



A Escola Parque da Natureza e Esporte atende estudantes do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Riacho Fundo I e II, com oficinas no contraturno escolar voltadas para o meio ambiente, esporte, arte e cultura.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp