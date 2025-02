Novo presidente da Câmara pede união em torno de temas de interesse do Brasil em discurso

O presidente da Câmara dos Deputados , Hugo Motta (Republicanos-PB), discursou nesta segunda-feira (3) em sessão de abertura do ano Legislativo no Congresso Nacional. Em seu pronunciamento, o congressista cumprimentou os representantes presentes dos Três Poderes, pregou a convergência nacional diante de pautas de interesse público, como educação e segurança pública, além de elogiar os esforços empreendidos pela Câmara nos últimos anos na aprovação de projetos em prol da segurança jurídica do país.



Motta apontou que a renovação da mesa diretora “revigora” o ambiente legislativo e jurou ser guiado pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados na execução de seu cargo. Ainda destacou o sentimento de coesão entre os Poderes da República , independentes e harmônicos entre si, e que a discussão de pontos de vista diferentes, no ambiente do Congresso, é essencial para a aprovação de pautas relevantes para o Brasil durante seu mandato.



Aos 35 anos, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) foi eleito neste sábado (1°) presidente da Câmara dos Deputados e se tornou o mais jovem da história a assumir o posto. O placar de 444 votos não ultrapassou a marca do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), que conquistou, em 2023, 464 votos.