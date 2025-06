Governo anuncia R$ 170 milhões para municípios mineiros afetados por tragédias ambientais Mariana, Ouro Preto, Barra Longa e Rio Doce receberão verbas como parte do Novo Acordo da Bacia do Rio Doce Brasília|Do R7 15/06/2025 - 17h26 (Atualizado em 15/06/2025 - 17h27 ) twitter

Presidente Lula participou do anúncio de novas ações em Mariana (MG) Ricardo Stuckert/PR - 12.06.2025

O ministro da Saúde , Alexandre Padilha (PT), anunciou na quinta-feira (12) o investimento de cerca de R$ 170 milhões para iniciativas de saúde nos municípios Mariana, Ouro Preto, Barra Longa e Rio Doce, em Minas Gerais. Padilha também divulgou a construção do hospital universitário da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), com capacidade para 100 leitos, um investimento de R$ 220 milhões.

As ações fazem parte do Novo Acordo da Bacia do Rio Doce, que prevê o pagamento de R$ 12 bilhões pelas empresas Vale, Samarco e BHP Billiton para ações de saúde e pesquisa em locais afetados por tragédias ambientais. O acordo foi assinado pelo presidente Lula e homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em novembro do ano passado.

Outra ação que faz parte do acordo é o investimento de R$ 3,7 bilhões nos próximos quatro anos para famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015. Ao todo, serão beneficiadas cerca de 15 mil famílias da agricultura familiar e 22 mil pescadores. A previsão é de que os primeiros pagamentos comecem em julho.

Os municípios devem elaborar e pactuar os Planos de Ação para receberem e executarem os recursos previstos pelo Novo Acordo da Bacia do Rio Doce. Após a aprovação dos planos, foram liberados R$ 139,8 milhões para Mariana, R$ 14,9 milhões para Ouro Preto, R$ 12,5 milhões para Barra Longa e R$ 2,4 milhões para Rio Doce, somando cerca de R$ 170 milhões em recursos para os municípios mineiros.

