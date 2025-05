Governo do DF faz feira de adoção para cães encontrarem novos lares neste sábado São seis filhotes e 54 adultos, castrados, vermifugados, vacinados contra raiva e receberam tratamento contra pulgas e carrapatos Brasília|Do R7 16/05/2025 - 18h53 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São 60 cachorros prontos para serem adotados e levados para casa Matheus H. Souza/Agência Brasília - 06.05.2025

Neste sábado (17), as pessoas que estão a procura de um amigo de quatro patas terão a oportunidade de adotar um dos 60 cachorros que atualmente estão sob os cuidados da Dival (Diretoria de Vigilância Ambiental). A segunda edição da feira de adoção da Zoonose ocorre das 10h às 16h, na própria Dival, localizada no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), lote 4, Estrada do Contorno Bosque, Noroeste. Veja fotos dos animais ao fim da matéria.

Os cachorros adultos são todos castrados, vermifugados, vacinados contra raiva, receberam tratamento contra pulgas e carrapatos e fizeram os exames para leishmaniose. Os seis filhotes disponíveis tomaram a primeira dose da V8 (vacina polivalente para cães que protege contra doenças como cinomose e hepatite infecciosa canina).

Todos os animais foram resgatados por meio de decisões judiciais que os retiraram de condições precárias. Nas baias onde os cachorros ficam, existem informações sobre idade, características gerais, histórico, medicamentos e tratamentos. Os profissionais do local acompanham os interessados em visitas para ajudar a encontrar o cão mais indicado para cada lar.

A gerente de Vigilância Ambiental de Zoonoses, Camila Cibele Rodrigues, detalha o processo. “As pessoas que tiverem intenção de adotar podem vir e dizer o que elas esperam desses animais de acordo com a vivência delas, o espaço que elas têm para recebê-los e se já possuem outros animais. Nisso tentamos encontrar um animal que se encaixa melhor nessa realidade, para evitar que os bichinhos sejam abandonados novamente no futuro. Eles já vieram de uma situação tão sofrida de maus tratos e acúmulo, então o que a gente espera é que eles tenham a melhor vida possível”, explica.

‌



Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os cachorros adultos são todos castrados, vermifugados e vacinados contra raiva Matheus H. Souza/Agência Brasília - 06.05.2025

Como adotar

Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar um documento de identidade e assinar o termo de responsabilidade de posse responsável. Também é necessário levar uma coleira com guia ou caixa de transporte para levar o seu cachorro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp