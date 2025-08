Haddad diz que governo prepara pacote e confirma reunião com secretário do tesouro americano Ações serão encaminhadas ao Planalto e dependem da aprovação do presidente Lula da Silva para serem implementadas Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 08h50 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro prepara pacote para proteger empresas impactadas pela tarifa de 50% dos EUA.

Medidas incluem linhas de crédito com juros subsidiados, focadas em empresas de pequeno porte.

Tarifa afeta cerca de 35,9% das exportações brasileiras aos EUA, mas alguns produtos foram excluídos.

Ministro Haddad se reunirá com secretário do Tesouro dos EUA para discutir o assunto e reabrir diálogo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

As ações serão encaminhadas ao Palácio do Planalto Diogo Zacarias/MF - 02/07/2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (6) que a equipe econômica deve concluir ainda hoje o pacote de medidas para proteger setores afetados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. As ações serão encaminhadas ao Palácio do Planalto e dependem da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para serem implementadas.

Segundo Haddad, o pacote — com foco em empresas de pequeno porte — deve incluir linhas de crédito com juros subsidiados e outras medidas de apoio financeiro. A implementação será feita por meio de uma Medida Provisória (MP), após a validação do governo federal.

“As medidas saem hoje da Fazenda. Ontem tivemos uma reunião com o presidente para detalhar o plano. O relatório com a lista de empresas ainda está chegando do MDIC, mas o ato é mais genérico. Só na aplicação da MP é que vamos analisar caso a caso, CNPJ por CNPJ”, afirmou o ministro.

Negociação com os EUA

Haddad também informou que tem uma reunião marcada para quarta-feira da próxima semana com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O encontro será virtual, mas pode evoluir para uma conversa presencial, dependendo do andamento das negociações.

‌



“Já recebemos o e-mail oficializando o interesse dos americanos. Vai ser uma reunião remota, e pode virar uma reunião de trabalho presencial, dependendo da qualidade da conversa. O objetivo é buscar um entendimento e tentar reabrir o diálogo com os Estados Unidos”, disse o ministro.

Tarifaço em vigor

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros começou a valer nesta quarta-feira (6), conforme determinado por ordem executiva assinada pelo ex-presidente Donald Trump. A Casa Branca justificou a medida afirmando que o Brasil representa uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional e à economia americana — alegação rebatida por autoridades brasileiras.

‌



De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, cerca de 35,9% das exportações brasileiras aos EUA serão atingidas pela nova taxa. Ainda assim, uma série de produtos foi excluída do tarifaço, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos.

Produtos atingidos pela nova tarifa

🔸 Café

‌



Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um de seus principais compradores. Em 2024, os embarques de café somaram quase US$ 2 bilhões, representando 16,7% do total exportado.

🔸 Carne bovina

De acordo com a Abrafrigo, o mercado norte-americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024 — o equivalente a 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.

🔸 Frutas

O setor frutícola também será afetado. No ano passado, mais de 1 milhão de toneladas foram exportadas.

🔸 Máquinas agrícolas e industriais

O decreto prevê isenções específicas, como peças destinadas à indústria de papel e celulose, além de itens voltados à aviação civil. Máquinas e componentes fora desses segmentos serão taxados integralmente.

🔸 Móveis

Alguns modelos escaparam da taxação, entre eles assentos e estruturas metálicas ou plásticas utilizadas em aeronaves. O restante do setor será atingido pela nova alíquota.

🔸 Têxteis

Não houve uma isenção abrangente. Itens muito específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos, compõem o grupo excluído.

🔸 Calçados

Todos os calçados brasileiros passaram a estar sujeitos à tarifa de 50%, cenário que tende a agravar a situação de um setor já pressionado pela concorrência global.

