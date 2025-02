Homem é preso após esfaquear mãe, irmãos e sobrinha com facão no DF Vítimas foram socorridas com cortes e machucados no corpo; mãe da vítima tinha 80 anos e foi atendida com hematoma na testa Brasília|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 09h18 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h39 ) twitter

Homem foi preso próximo ao local do crime Reprodução/arquivo pessoal -

Um homem foi preso neste domingo (19) após esfaquear a mãe, de 80 anos, irmãos e uma sobrinha com facão no Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 14h30, em Samambaia Norte, na Quadra 623. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu ao todo três vítimas do suspeito.

Uma delas foi a mãe do agressor, de 80 anos, que estava com hematoma na testa, causado por um golpe de cadeira. Ela foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital.

Também foram atendidos o irmão do agressor, de 50 anos, com cortes no rosto e no abdômen, sendo levado ao Hospital Regional de Taguatinga, e uma irmã, de 52 anos, com cortes no ombro direito e no pescoço. Ela também foi levada pelo Samu para o hospital.

Segundo a Polícia Militar do DF, uma sobrinha também sofreu ferimentos. A agressão teria acontecido após uma briga de família.

‌



O suspeito foi encontrado próximo ao local do crime, ainda com o facão, e com lesões decorrentes da briga. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e conduzido a delegacia logo depois.

O caso é investigado pela Polícia Civil.