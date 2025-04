Incêndio atinge anexo 1 do Ministério da Educação; fogo deixou fumaça preta e densa De acordo com a pasta, o incêndio teria começado na central de ar condicionado do prédio Brasília|Do R7 07/04/2025 - 17h43 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio atinge anexo 1 do Ministério da Educação; fogo deixou fumaça preta e densa RECORD - 07-04-2025

Um incêndio atingiu, nesta segunda-feira (7), o prédio do anexo 1 do MEC (Ministério da Educação), em Brasília. De acordo com a pasta, o incêndio teria começado na central de ar condicionado do prédio. Imagens mostram uma fumaça densa e preta ao redor do edifício. Após o início das chamas e da fumaça, servidores saíram do prédio e aguardam, até a publicação desta reportagem, ao lado de fora o controle do fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram controladas por volta das 17h, segundo o MEC. O órgão ainda disse que não há vítimas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Um incêndio na área externa do edifício anexo do Ministério da Educação foi controlado pelos brigadistas do prédio por volta de 17h desta segunda-feira, 7 de abril. O edifício foi evacuado em função da fumaça e não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local para identificar as causas. O incêndio teria começado na central de ar condicionado do edifício anexo do MEC”, informou o ministério em nota.

Em atualização

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp