INSS: indicados à presidência e relatoria de CPMI se reúnem para discutir plano de trabalho
Colegiado deve ser instalado nesta quarta-feira (20)
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO), indicados à presidência e relatoria da CPMI do INSS, respectivamente, devem se reunir nesta segunda-feira (18), na residência de Aziz.
A ideia, conforme explicou Aziz ao R7, é que eles conversem sobre o cronograma de funcionamento e o plano de trabalho do colegiado, que deve ser instalado na quarta-feira (20).
LEIA MAIS
Após a instalação, os membros devem eleger um presidente para a CPMI. No caso, o indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), é Aziz.
Após a eleição, o senador deve escolher Ayres como relator. O deputado foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Além dos dois, o grupo será composto por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. A previsão de despesas voltadas à CPMI é de R$ 200 mil.
Fraudes do INSS
Em abril, a PF (Polícia Federal) identificou indícios de pagamento de propina a servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em um esquema de descontos associativos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários.
A divulgação da fraude, que prejudicou mais de 6 milhões de aposentados, resultou em um pedido de investigação por parte de parlamentares.
O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores.
Perguntas e respostas:
Quem são os responsáveis pela presidência e relatoria da CPMI do INSS?
O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi indicado para a presidência e o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) para a relatoria da CPMI do INSS.
Quando e onde os indicados se reunirão para discutir o plano de trabalho?
Os indicados devem se reunir nesta segunda-feira (18) na residência do senador Omar Aziz.
Qual é o objetivo da reunião entre os indicados?
A reunião tem como objetivo discutir o cronograma de funcionamento e o plano de trabalho da CPMI, que deve ser instalada na quarta-feira (20).
O que acontecerá após a instalação da CPMI?
Após a instalação, os membros da CPMI devem eleger um presidente, que será o senador Omar Aziz, e o relator, que será o deputado Ricardo Ayres.
Quantos membros compõem a CPMI e qual é a previsão de despesas?
A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, além do mesmo número de suplentes. A previsão de despesas para a CPI é de R$ 200 mil.
Qual foi a motivação para a criação da CPMI do INSS?
A criação da CPMI foi motivada pela identificação de indícios de pagamento de propina a servidores do INSS em um esquema de descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários, que afetou mais de 6 milhões de aposentados.
Quem apresentou o pedido de criação da CPMI e qual foi o apoio recebido?
O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT), recebendo o apoio de 223 deputados e 36 senadores.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp