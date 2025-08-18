INSS: indicados à presidência e relatoria de CPMI se reúnem para discutir plano de trabalho Colegiado deve ser instalado nesta quarta-feira (20) Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senador Omar Aziz e deputado Ricardo Ayres se reúnem para discutir planos da CPMI do INSS.

CPMI será instalada na quarta-feira, 20 de setembro.

Meta é investigar indícios de propina a servidores do INSS relacionados a descontos fraudulentos.

Solicitação de criação da CPMI contou com apoio de 223 deputados e 36 senadores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Previsão de despesas para a CPMI é de R$ 200 mil Geraldo Magela/Agência Senado - 18/08/2025

O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO), indicados à presidência e relatoria da CPMI do INSS, respectivamente, devem se reunir nesta segunda-feira (18), na residência de Aziz.

A ideia, conforme explicou Aziz ao R7, é que eles conversem sobre o cronograma de funcionamento e o plano de trabalho do colegiado, que deve ser instalado na quarta-feira (20).

Após a instalação, os membros devem eleger um presidente para a CPMI. No caso, o indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), é Aziz.

Após a eleição, o senador deve escolher Ayres como relator. O deputado foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Além dos dois, o grupo será composto por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. A previsão de despesas voltadas à CPMI é de R$ 200 mil.

Fraudes do INSS

Em abril, a PF (Polícia Federal) identificou indícios de pagamento de propina a servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em um esquema de descontos associativos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários.

A divulgação da fraude, que prejudicou mais de 6 milhões de aposentados, resultou em um pedido de investigação por parte de parlamentares.

O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores.

Perguntas e respostas:

Quem são os responsáveis pela presidência e relatoria da CPMI do INSS?

O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi indicado para a presidência e o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) para a relatoria da CPMI do INSS.

Quando e onde os indicados se reunirão para discutir o plano de trabalho?

Os indicados devem se reunir nesta segunda-feira (18) na residência do senador Omar Aziz.

Qual é o objetivo da reunião entre os indicados?

A reunião tem como objetivo discutir o cronograma de funcionamento e o plano de trabalho da CPMI, que deve ser instalada na quarta-feira (20).

O que acontecerá após a instalação da CPMI?

Após a instalação, os membros da CPMI devem eleger um presidente, que será o senador Omar Aziz, e o relator, que será o deputado Ricardo Ayres.

Quantos membros compõem a CPMI e qual é a previsão de despesas?

A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, além do mesmo número de suplentes. A previsão de despesas para a CPI é de R$ 200 mil.

Qual foi a motivação para a criação da CPMI do INSS?

A criação da CPMI foi motivada pela identificação de indícios de pagamento de propina a servidores do INSS em um esquema de descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários, que afetou mais de 6 milhões de aposentados.

Quem apresentou o pedido de criação da CPMI e qual foi o apoio recebido?

O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT), recebendo o apoio de 223 deputados e 36 senadores.

