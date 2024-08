Inventário poderá ser feito em cartório mesmo com herdeiros menores de 18 anos Medida do CNJ tem como intuito desafogar Poder Judiciário, que conta com mais de 80 milhões de processos em tramitação

Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 21h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 21h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌