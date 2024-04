‘Irã deve pagar por agressão’, diz consulado de Israel após ataques em território israelense

Brasília |Bruna Lima, do R7, em Brasília

Imagens mostram explosões no céu de Israel em meio a alerta de ataques vindos do Irã (Reprodução/RECORD)

O consulado de Israel em São Paulo divulgou neste domingo (14) um comunicado condenando os ataques do Irã em território israelense e afirmando que o país precisa “pagar pela agressão”. O escritório pede o reconhecimento imediato do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista .

“Este ataque prova mais uma vez o que Israel tem dito há anos: o Irã é quem está por trás dos ataques terroristas na região e é também a maior ameaça à estabilidade regional e à ordem mundial”, declarou o consulado, citando que a ofensiva contra Israel das últimas horas teve origem em território iranano, mas foi complementada por ataques terroristas adicionais perpetrados por milícias no Iraque, pelos Houthis no Iêmen e pelo Hezbollah no Líbano.

Ao defender que o Irã “nunca deve obter armas nucleares”, o consulado alega que o levante iraniano também já atacou os estados do Golfo no passado e mantém ameaças à Jordânia e aos EUA, além de despachar “armas para utilização na guerra contra a Ucrânia”, o que “põe em perigo a paz mundial”.

“Israel se defendeu com sucesso contra a agressão do Irã e continuará a fazê-lo no futuro”, completa o consulado.

Entenda

O Irã lançou um ataque inédito contra Israel entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14) em resposta ao ataque israelense contra o consulado iraniano. Após lançar os mísseis e drones, o Irã sinalizou o fim da ofensiva . Em comunicado publicado pela Missão Permanente do Irã nas Nações Unidas no X (antigo Twitter), as autoridades disseram que o “assunto pode ser considerado concluído”.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, informou que o Irã lançou mais de 200 projéteis em direção ao território israelense, o que inclui mísseis e drones. Segundo ele, “a vasta maioria” desses artefatos foram interceptados, com apoio de aliados .