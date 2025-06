Israel x Irã: Comissão do Senado cita preocupação e pede mais negociações por cessar-fogo Nelsinho Trad, no comando de Relações Exteriores, cobra solução para o conflito e pelo retorno de brasileiros em zonas de risco Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 12h33 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h36 ) twitter

Comissão de Relações Exteriores do Senado pede aumento de negociações para paz entre Irã e Israel Divulgação/Mostafa Meraji/Unsplash

A escalada militar entre Israel e Irã levou a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado a divulgar um comunicado com pedido de maiores negociações para se chegar a um cessar-fogo no Oriente Médio.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (13), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comissão, citou preocupações e lamentou o agravamento do conflito.

“Lamentamos, mais uma vez, o conflito bélico no Oriente Médio. As tratativas para se chegar a um cessar-fogo imediato e à paz duradoura devem ser intensificadas pelos organismos internacionais e pelos países”, disse.

O senador também afirmou estar em contato com o Itamaraty para garantir o retorno de brasileiros que se encontram nas áreas afetadas.

A manifestação veio após o governo brasileiro declarar que acompanha a ofensiva aérea e condenar o avanço das hostilidades. “O Brasil insta todas as partes envolvidas a exercerem a máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty também alertou para os riscos associados à situação: “Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em um conflito de grandes proporções, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial”.

