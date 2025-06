Lula diz que Caribe deve se unir e condenar embargos impostos contra Cuba Presidente da República classificou como “descabida” a inclusão de Cuba em lista de nações que apoiam o terrorismo Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h56 ) twitter

Lula participou pela manhã de reunião com líderes do Caribe Ricardo Stuckert / PR - 12.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os países do Caribe e da América do Sul devem se unir para condenar as sanções impostas contra Cuba e classificou como “descabida” a medida dos Estados Unidos de inserir a nação cubana na lista de países que apoiam o terrorismo.

“Nosso sentido de solidariedade é mais necessário do que nunca, devemos seguir condenando com veemência o embargo contra Cuba e sua descabida inclusão em lista de países que apoiam o terrorismo. O mundo está carente de vozes que falem em nome do que é certo, justo e sensato. O Brasil sempre viu no Caribe essa vocação”, disse.

Lula acrescentou que garantir um caminho, “lado a lado, com o olhar no futuro, será a tarefa mais urgente do Fórum Ministerial Brasil-Caribe que criamos hoje”.

As declarações foram dadas nesta sexta-feira (13) durante a Cúpula Brasil-Caribe realizada no Itamaraty, em Brasília. O encontro reuniu doze chefes de Estados da região.

Na ocasião, Lula ainda avaliou que o Haiti foi punido por ser o primeiro país da América Latina a conquistar a independência.

“Em minha recente visita à França, afirmei em diferentes ocasiões que o Haiti não pode ser punido eternamente por ter sido o primeiro país das Américas a se tornar independente. Se ontem a punição veio sob a forma de indenizações injustas e ingerência externa, hoje se reflete em postura de abandono e indiferença”, afirmou.

O chefe do Palácio do Planalto disse ser preciso que a comunidade internacional se engaje em prol de um plano nacional de desenvolvimento do Haiti. “O Brasil apoia que a ONU assuma parte do financiamento da missão multinacional de segurança ou a converta em uma operação de paz”, declarou.

