Lula anuncia medidas sobre avanços tecnológicos e transformação digital no governo nesta quarta

Lula deve falar sobre projetos já implementados, como a nova Carteira de Identidade Nacional Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina diversos atos e anuncia medidas sobre avanços tecnológicos e transformação digital nesta quarta-feira (22) em cerimônia no fim da manhã no Palácio do Planalto, em Brasília.

A medida acontece no âmbito do eixo “Transformação Digital: um governo para cada pessoa” e a expectativa é que o governo apresente os avanços da integração e uso estratégico de dados.

Desde 2023, o governo federal atua em diversas frentes com ações estruturantes na administração pública federal. Uma das pastas que conduzem as iniciativas é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com foco na cidadania, inclusão e segurança.

No começo do mês, o MGI apresentou algumas dessas estratégias, como a nova Carteira de Identidade Nacional, com o CPF como único número válido em todo o território nacional.

‌



O objetivo é eliminar divergências entre registros, reduzir fraudes e facilitar o acesso a serviços públicos e benefícios sociais. A nova documentação já é usada por 29 milhões de brasileiros.

Outras ações também consolidadas pelo Ministério se relacionam à proteção de dados. O ministério criou a Nuvem de Governo, modelo padronizado e obrigatório para a contratação de serviços de computação em nuvem por órgãos do Executivo Federal.

‌



Basicamente, a Nuvem de Governo garante que os dados sejam armazenados em território nacional, com alto nível de segurança e controle público.

A medida também garante privacidade das informações e reduz riscos, promove a autonomia tecnológica e atende aos requisitos legais de proteção de dados.

‌



Outras ferramentas

Desde 2023, o governo federal também trabalha no fortalecimento do GOV.BR, que conta com mais de 168 milhões de usuários e é a principal porta de entrada digital do cidadão aos serviços públicos.

Por meio do login único com CPF, o cidadão pode acessar, no total, mais de 12 mil serviços digitais oferecidos por órgãos de todas as esferas, sendo 4,5 mil serviços digitais do governo federal.

Além de já ser utilizada por milhões de brasileiros, a plataforma promove agilidade, inclusão e acessibilidade.

Outra estratégia é o ConectaGov.br, sistema que permite a interoperabilidade de dados, ou seja, a troca automática e segura de informações entre os órgãos da administração pública, evitando que o cidadão precise apresentar novamente dados já existentes nas bases do governo.

A integração entre diferentes sistemas do governo a partir do Conecta GOV.BR gerou uma redução nos gastos de R$ R$ 3,06 bilhões nos seis primeiros meses de 2025, segundo o Ministério da Gestão, levando em consideração as despesas dos cidadãos e da administração pública federal na utilização e gestão dos serviços públicos

O próprio MGI também usou essa integração das bases de dados nas inscrições das duas edições do Concurso Público Nacional Unificado. Desta forma, foi possível, por exemplo, garantir aos estudantes de baixa renda o direito à isenção na inscrição do concurso por meio da consulta automática e segura às informações do CadÚnico.

Integração total

Outra ação defendida pelo governo federal é a capacidade do Estado de formular políticas públicas baseadas em evidências, promover a transparência e garantir serviços digitais de qualidade por meio da Infraestrutura Nacional de Dados (IND).

A IND é um conjunto estruturado de normas, políticas, arquiteturas, padrões, ferramentas tecnológicas, ativos de informação e capital humano, gerido por diversos órgãos públicos.

Seu propósito é viabilizar a descoberta, a interoperabilidade, o acesso e o uso estratégico de dados, assegurando privacidade, segurança e proteção das informações.

A IND está organizada em sete eixos de atuação, que orientam a estrutura e a implementação da política nacional de dados: Inteligência Artificial, Governança de Dados, Interoperabilidade, Catálogo Nacional de Dados, Privacidade e Segurança, Informações Geoespaciais, e Decisão Baseada em Dados.

