Lula acusa Israel de aniquilar palestinos; Netanyahu repreende postura ‘vergonhosa’

Alto contraste

A+

A-

Lula voltou a criticar as ações de Israel na Faixa de Gaza (Ricardo Stuckert / PR - 13/06/2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar as ações de Israel na Faixa de Gaza neste sábado (15). O petista afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não tem interesse em resolver o conflito no território e que “ele quer aniquilar os palestinos”. Netanyahu já condenou as falas de Lula sobre o conflito, e diz que “as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves”.

Em fevereiro deste ano, Lula tinha afirmado que o que está acontecendo na Faixa de Gaza é um genocídio, e que algo semelhante na história do mundo só ocorreu quando Adolf Hitler resolveu matar os judeus durante o Holocausto. Neste sábado, Lula reforçou o pensamento dele.

“Eu mantenho 150% do que eu falei. Mantenho 150%. E isso aconteceu porque o primeiro-ministro de Israel não quer resolver o problema, ele quer aniquilar os palestinos. Isso é evidente em cada gesto dele, em cada ação dele. Vamos ver se ele vai cumprir a decisão do Tribunal Internacional. Vamos ver se ele vai cumprir a decisão tomada pela ONU [Organização das Nações Unidas] agora”, disse o presidente a jornalistas.

Veja mais: Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo na Faixa de Gaza

Publicidade

Lula também disse que os palestinos devem construir sua pátria livremente e conviver “harmonicamente com o povo judeu. Ele voltou a dizer que o acontece hoje na Faixa de Gaza é um “genocídio contra mulheres e crianças”.

“E é triste, mas o tempo se encarregou de provar que eu tinha razão quando eu fiz a crítica no primeiro momento”, frisou.

Publicidade

A fala do presidente aconteceu durante coletiva de imprensa depois da agenda em Puglia, na Itália, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

‘Lula deveria ter vergonha de si’

Desde a primeira acusação de Lula sobre um genocídio praticado por Israel, Netanyahu tem repreendido a postura do presidente brasileiro.

Publicidade

“As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender”, afirmou o premiê de Israel em fevereiro.

Segundo ele, “comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha”. “Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até à vitória completa e fará ao mesmo tempo que defende o direito internacional”, destacou o israelense.

Entidades judaicas

Em fevereiro deste ano, o presidente declarou que a reação de Israel aos ataques do grupo Hamas, na Faixa de Gaza, tem sido “mil vezes mais grave do que os terroristas fizeram”. A afirmação do líder brasileiro ocorreu durante uma entrevista à TV Al Jazeera. Na época, algumas entidades da comunidade judaica no Brasil criticaram Lula pela afirmação.

A fala rendeu uma crise diplomática, e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, informou que o presidente brasileiro passou a ser “persona non grata” no país. Ele exigiu um pedido de desculpas de Lula, o que não foi feito. Desde então, as duas nações estão com a relação estremecida.

O IBI (Instituto Brasil-Israel) se posicionou por meio de nota. “O governo brasileiro, infelizmente, preferiu abdicar de uma posição firme, não condenou os ataques, não se solidarizou com as famílias israelenses e optou por dar margem para dúvidas sobre o que se passou na madrugada de ontem. Sob os olhos do mundo, não pairam dúvidas sobre o acontecido”, disse a entidade.

Já a Conib (Confederação Israelita do Brasil) repudiou a fala. A instituição classificou a afirmação como “distorção perversa da realidade que ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de mil pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua Carta de fundação a eliminação do Estado judeu”, diz a Conib.

A entidade criticou a posição do governo brasileiro em relação ao conflito. “Uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio, abandonando a tradição de equilíbrio e busca de diálogo da política externa brasileira”, afirma o texto.

O presidente do Yad Vashem (o memorial do Holocausto em Jerusalém), Dani Dayan, também se posicionou. Segundo ele, a declaração de Lula é uma “escandalosa combinação de ódio e ignorância”. Dayan disse que, segundo a definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), as falas do chefe do Executivo brasileiro são “clara expressão antissemita”.