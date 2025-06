Lula debate uso sustentável e financiamento dos oceanos em fórum internacional em Mônaco Presidente participa de agenda em Mônaco que abordará economia azul; na segunda, Lula vai para Conferência da ONU Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

Lula defende investimento trilionário no meio ambiente Ricardo Stuckert / PR - 06.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo (8) de evento sobre conservação dos oceanos em Mônaco, na França. O evento abordará a economia azul e terá enfoque na questão da utilização econômica e mobilização de financiamento para a conservação dos oceanos.

Lula cumpre agenda oficial na França desde a última quarta-feira (4). Ao longo dos eventos que já participou no país europeu, o presidente ressaltou a importância de se preservar o meio ambiente.

“É preciso vender a necessidade de cuidar do meio ambiente. Essa questão climática não é menos importante. O mundo está passando por uma virada. Se a gente tiver pelo menos a decência de cumprir o acordo de Paris, a gente vai estar livre para continuar produzindo aquilo que a gente quiser”, afirmou ele na sexta-feira (6), após receber o certificado do Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação.

Ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, Lula também pediu investimentos da França na defesa das mudanças do clima, logo após terminar reunião bilateral na quinta-feira (5).

“Sem mobilizar US$ 1,3 trilhão de dólares para o enfrentamento da mudança do clima, corremos o risco de criar o apartheid climático”, disse Lula. O presidente também destacou a defesa das comunidades tradicionais. “Debaixo de cada árvore tem um indígena que tem o direito de se manter na floresta”, comentou.

Lula detalhou que o Brasil assinou dois atos com a França que fortalecerão a cooperação em matéria de hidrogênio de baixo carbono e descarbonização do setor marítimo.

Encontros com autoridades

Também neste domingo, Lula tem reuniões com quatro autoridades:

Príncipe de Mônaco, Alberto II;

Presidente do Conselho Europeu, António Costa;

Diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay; e

Presidente da República do Benim, Patrice Talon.

Evento da ONU

Nesta segunda-feira (9), Lula participa da Terceira Conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre os Oceanos, em Nice. Segundo o governo brasileiro, a conferência busca promover o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14 da Agenda 2030, que é dedicada à conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos.

“Minha participação na Conferência das Nações Unidas ressaltará a importância dos mares como reguladores climáticos e fonte de biodiversidade. Os biomas marítimos demandam o mesmo nível de atenção e de compromisso das florestas tropicais”, destacou o presidente.

O presidente acrescentou que “é chegada a hora de cumprir as promessas que fizemos para o planeta e para as futuras gerações”.

