Lula diz que basta um 'aloprado' ser eleito para destruir o que foi feito em décadas Embora não tenha citado Bolsonaro, frase fez referência ao ex-presidente; petista defendeu investimento em educação Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 20h56 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h24 )

Fala foi feita na abertura do encontro do Pnae Ricardo Stuckert/Presidência da República - 3.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (4) que basta um “aloprado” ser eleito para a Presidência da República para “destruir” as políticas públicas que levaram “décadas” para ser construídas. Embora não tenha citado nominalmente Jair Bolsonaro (PL), a frase foi direcionada ao ex-presidente. A fala do petista foi feita na abertura da 6ª edição do Encontro do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar), em Brasília (DF).

“Queria terminar dizendo para vocês que nós temos mais dois anos de governo, e vocês aprenderam uma lição: construir leva décadas. [Para] destruir, basta um aloprado ganhar as eleições, que ele destrói em quatro anos o que a gente fez em 20 ou em 30. Vocês sabem como que é: a gente passa horas e horas, meses e meses construindo uma coisa, aí entra um cara e em um decreto destrói tudo. Porque fica melhor criar CAC [colecionador, atirador desportivo e caçador] para as pessoas aprenderem a atirar do que criar escola para as crianças aprenderem a estudar”, criticou o presidente.

Mudanças no Enem 2025

Ainda no encontro do Pnae, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) vai voltar a dar o certificado de conclusão no ensino médio aos estudantes “com notas adequadas”. Santana não apresentou detalhes, mas afirmou que a medida, interrompida em 2017, será retomada a partir do Enem deste ano.

Atualmente, estudantes com 18 anos ou mais conseguem o certificado de conclusão do ensino médio a partir do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Santana tinha citado a possibilidade de o Enem voltar a certificar os estudantes em novembro do ano passado. À época, o ministro informou que o Encceja não deve ser suspenso — a ideia é que o Enem também sirva para essa finalidade.

O Encceja é para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade escolar e que buscam a certificação do ensino fundamental ou médio. Para realizar a prova, é preciso que o candidato tenha no mínimo 15 anos para pedir o certificado do ensino fundamental e 18 anos para solicitar a conclusão no ensino médio.

Ex-presidente teve conta hackeada

Na última quinta-feira (30), a conta de Bolsonaro no X, antigo Twitter, foi hackeada novamente. Pela mesma plataforma, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, anunciou a invasão. O perfil tinha sido tomado na quinta anterior, quando os invasores divulgaram uma suposta nova criptomoeda. Os hackers voltaram a compartilhar o tal ativo, cujo nome seria $BRAZIL.

“Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do [ex-]presidente foi hackeada. Logo informamos quando retornarmos com a conta normalizada”, escreveu Carlos Bolsonaro, ao afirmar que a equipe está em contato com o X para recuperar o perfil.