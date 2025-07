Lula sanciona lei que incentiva empreendedorismo para pessoas com deficiência Medida também reforça ações de inclusão econômica, social e educacional; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h54 ) twitter

Política incentiva empreendedorismo para PcDs Felipe Beltrame/SNDPD/MDHC - arquivo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que incentiva o empreendedorismo para pessoas com deficiência e atualizou a terminologia usada pelo governo para se referir a esse público. Antes, seguindo a legislação anterior, o termo adotado na legislação ainda era “pessoas portadoras de deficiência”, considerada uma expressão preconceituosa.

A lei nº 15.155, de 30 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (1º/7) altera a lei anterior, nº 7.853, de 24 de outubro de 1989.

Em relação às mudanças da norma, a lei reforça o papel do poder público na promoção do bem-estar social, econômico e pessoal das pessoas com deficiência. Ela estabelece a obrigatoriedade do acesso à educação, saúde, trabalho e lazer, além da obrigação em ações de empreendedorismo e a criação de linhas de crédito específicas para esse público.

Na área profissional, a legislação reforça que o Estado deve promover a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, inclusive com incentivo a empregos de tempo parcial e qualificação profissional.

‌



Outro ponto relevante é a determinação de que a temática das pessoas com deficiência continue a ser incluída nos censos demográficos, permitindo o levantamento atualizado de dados sobre esse grupo e o aperfeiçoamento de políticas públicas.

O texto também reforça alguns direitos já reconhecidos, como o atendimento domiciliar de saúde para pessoas com deficiência grave não internadas, o oferecimento obrigatório de programas de educação especial em instituições hospitalares e o acesso igualitário a benefícios educacionais, como merenda, material escolar e bolsas de estudo.

