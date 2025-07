Entenda como deve funcionar o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos Entre os objetivos estão o incentivo ao uso de bioinsumos e a redução gradual dos produtos mais nocivos Brasília|Do R7 01/07/2025 - 07h48 (Atualizado em 01/07/2025 - 07h48 ) twitter

Projeto quer incentivar a redução e o uso racional de agrotóxicos Divulgação/Cenipa/

O governo federal publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (1º), o Pronara (Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos), visando implementar ações que contribuam para a redução gradual do uso de produtos mais nocivos à saúde e para o incentivo ao uso de bioinsumos.

Ao todo, quatro ministérios estão envolvidos no projeto, além da Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordenará o comitê gestor interministerial.

O texto também apresenta as diretrizes do novo programa. Entre elas, estão o incentivo a práticas agropecuárias sustentáveis e o fortalecimento da vigilância em saúde, com participação e controle social.

Objetivos

O decreto estabelece dez objetivos centrais para o programa, que incluem a ampliação da produção de bioinsumos e a qualificação dos profissionais do setor agropecuário.

Veja a lista completa:

Buscar a redução gradual e contínua do uso de agrotóxicos, principalmente os altamente perigosos ao meio ambiente e extremamente tóxicos à saúde;

Ampliar e fortalecer a produção, comercialização, acesso e uso de bioinsumos;

Fomentar a integração do controle, fiscalização e monitoramento de agrotóxicos de forma intersetorial entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

Promover o controle social na vigilância em saúde, o acesso à informação e a difusão de conhecimentos sobre os riscos dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente;

Propor medidas fiscais e financeiras que estimulem a redução do uso de agrotóxicos;

Propor a adoção de bioinsumos;

Promover ações educativas e informativas para trabalhadores e populações expostas aos agrotóxicos;

Qualificar profissionais do setor agropecuário, agentes de assistência técnica e produtores rurais, ampliando o conhecimento sobre técnicas que contribuam para a redução do uso de agrotóxicos;

Aprimorar o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos, água potável e matrizes ambientais, com ampla divulgação dos resultados;

Fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica voltadas à produção orgânica e agroecológica, ao manejo integrado de pragas, aos bioinsumos e a demais técnicas que promovam a redução dos agrotóxicos;

Contribuir para o cumprimento de compromissos internacionais relacionados à eliminação de substâncias químicas perigosas e à adoção de alternativas menos nocivas à saúde e ao meio ambiente.

Grupo Interministerial

Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal atuarão de forma coordenada e integrada para promover a execução eficiente das estratégias previstas no Pronara. Veja as atribuições por ministério:

Secretaria-Geral da Presidência da República

Coordenar o Comitê Gestor Interministerial;

Promover a participação social na implementação, gestão e monitoramento do programa.

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Reduzir o uso de agrotóxicos nos sistemas agroalimentares da agricultura familiar;

Fomentar a agroecologia e a produção orgânica;

Apoiar a transição agroecológica;

Estimular os Núcleos de Estudos em Agroecologia;

Valorizar estratégias bioculturais de povos tradicionais;

Oferecer assistência técnica e extensão rural;

Incentivar o uso e a produção de bioinsumos.

Ministério da Saúde

Elaborar agenda regulatória para avaliação toxicológica;

Promover o acesso à informação sobre os riscos dos agrotóxicos;

Monitorar resíduos em alimentos, com divulgação dos resultados;

Promover vigilância em saúde das populações expostas;

Apoiar sistemas alimentares saudáveis;

Fortalecer redes de laboratórios públicos;

Apoiar a habilitação e o monitoramento de aplicadores;

Formar trabalhadores da saúde sobre os riscos dos agrotóxicos.

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Apoiar sistemas alimentares sustentáveis nas políticas públicas;

Estimular o consumo de alimentos da produção orgânica ou agroecológica;

Reduzir o uso de agrotóxicos na agricultura urbana e periurbana;

Formar lideranças comunitárias e agricultores sobre os riscos dos agrotóxicos;

Apoiar a institucionalização de políticas públicas locais;

Realizar campanhas educativas sobre produção agroecológica;

Usar a composição da cesta básica como referência em políticas públicas;

Promover os Guias Alimentares para a população.

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Aprimorar diretrizes de avaliação ambiental de agrotóxicos;

Estabelecer diretrizes para monitoramento ambiental;

Disponibilizar informações sobre os riscos ambientais dos agrotóxicos;

Qualificar diversos públicos sobre os riscos ambientais;

Elaborar ações específicas para territórios vulnerabilizados;

Incentivar pesquisas e intercâmbios sobre substituição de agrotóxicos;

Desenvolver mecanismos para incorporação de práticas sustentáveis.

Ministério da Agricultura e Pecuária

Priorizar o registro de agrotóxicos de baixa toxicidade e bioinsumos;

Coordenar reanálises de riscos;

Desenvolver plano de substituição de produtos banidos;

Contribuir com a soberania e segurança alimentar;

Incentivar pesquisa e inovação em manejo de pragas e bioinsumos.

