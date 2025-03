Mee Too vai ao Supremo contra Silvio Almeida por suposta difamação Segundo a organização, o ex-ministro acusou, sem provas, a ONG de tentar interferir no processo de licitação do Disque Direitos Humanos Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Silvio Almeida foi demitido após denúncias de assédio sexual Antônio Cruz/Agência Brasil

A ONG Me Too Brasil e a diretora Marina Ganzarolli apresentaram ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma queixa-crime por suposta difamação contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Procurada, a defesa de Silvio Almeida ainda não se manifestou e o espaço segue aberto.

O processo está sob relatoria da ministra Cármen Lúcia. Almeida é investigado por suspeita de assédio e importunação sexual. Em fevereiro, o ministro do STF André Mendonça atendeu o pedido da Polícia Federal e prorrogou o inquérito sobre o caso.

Segundo a organização, o ex-ministro acusou, sem provas, a ONG de tentar interferir no processo de licitação do Disque Direitos Humanos, dando a entender que poderia haver um possível superfaturamento.

“Silvio Almeida partiu em verdadeira cruzada voltada à desmoralização e achincalhamento da querelante perante a opinião pública, acreditando que, ao desmoralizar a organização que atendeu as vítimas, descredibilizaria os relatos das mulheres que a procuraram. Essa postura, comum entre acusados de crimes sexuais, visa desmoralizar as vítimas e atacar quem traz à tona os abusos, com o claro e inaceitável intuito de desviar o foco da apuração dos fatos”, sustentou a ONG.

‌



Para a organização, as declarações do ex-ministro ultrapassam os limites da liberdade de expressão.

“Os fatos desonrosos imputados configuram evidentes danos à imagem pública e reputação do ME TOO BRASIL, que são significativamente amplificados com a forma pela qual as acusações foram proferidas: na internet, para milhares de pessoas, a partir de uma disseminação imediata”.

‌



O ex-ministro saiu do governo em setembro do ano passado após denúncias de diversas mulheres virem à tona por meio da ONG Me Too, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O ex-ministro nega as acusações.

Na época, o presidente Lula disse que, diante das acusações, era insustentável a permanência dele no governo. Com a demissão dele, a pasta passou a ser comandada pela professora Macaé Evaristo.