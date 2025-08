Moraes autoriza coronel da PM réu pelo 8/1 a frequentar cultos O ex-comandante de operações é suspeito de ter facilitado os atos extremistas de 8 de Janeiro Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes autoriza coronel da PM Jorge Eduardo Naime a frequentar cultos aos domingos.

Naime é suspeito de facilitar os atos extremistas de 8 de janeiro e usa tornozeleira eletrônica.

Coronel afirmou em depoimento que sua divisão não tinha acesso a relatórios sobre a gravidade dos atos de vandalismo.

Ele está em liberdade provisória após 461 dias de detenção e pode prestar prova da OAB em 2024 e 2025. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes autoriza coronel da PM réu pelo 8/1 a frequentar cultos Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

O ministro do STF(Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou que o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime a frequentar os cultos realizados aos domingos, entre às 19h e 22h, em uma igreja da Asa Sul, em Brasília.

O policial está em liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica, e é proibido de sair de casa a noite e aos fins de semana e de deixar o país. O ex-comandante de operações é suspeito de ter facilitado os atos extremistas de 8 de Janeiro.

Em depoimento à Câmara Legislativa do Distrito Federal, durante a CPI dos Atos Antidemocráticos, o coronel disse que “a divisão não teve acesso a relatórios de informação que mostrariam a gravidade dos atos de vandalismo de 8 de janeiro”.

Naime é um dos sete PMs investigados pelos atos de 8 de Janeiro por suposta omissão. Na época, o coronel era comandante do Departamento de Operações, mas estava de folga no dia das manifestações.

‌



Naime está em liberdade provisória depois de ficar detido por 461 dias. Ele conseguiu, também, com o ministro Alexandre de Moraes, a liberação para prestar o exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em novembro de 2024 e em fevereiro de 2025.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp