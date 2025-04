Morre homem que levou choque elétrico em poste ao passar por beco no DF Vítima recebeu descarga elétrica no dia 24 de março e estava internado no hospital desde então Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 09h21 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h21 ) twitter

Homem recebeu descarga elétrica em beco no Cruzeiro CBMDF/Divulgação - arquivo

Morreu na tarde desta terça-feira (1º) o homem de 56 anos eletrocutado em um beco no Cruzeiro, no Distrito Federal, no último dia 24 de março. O caso aconteceu na SRES Q 6, próximo ao bloco G, por volta das 21h. Ele recebeu a descarga elétrica ao pisar no chão próximo a um poste do beco e caiu desacordado. No mesmo dia, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros do DF e levado ao hospital, onde estava internado desde então.

Segundo informações apuradas pelo R7, o homem morreu na tarde desta terça-feira (1º) por volta das 18h. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho).

Em questionamento da reportagem no dia do incidente, a CEB Ipes disse que foi chamada para resolver a ocorrência de “fuga de energia em poste de iluminação pública”. “A companhia informa que uma equipe de manutenção esteve no local imediatamente depois de informada, e que o equipamento não apresentava mais risco de choque. Os demais postes do local também foram periciados, e não apresentavam risco de choque”, disse.

A CEB Ipes afirmou que fez uma ampla varredura no sistema de gestão de demandas da companhia e não encontrou nenhum registro de chamado de manutenção para o poste do beco nos últimos cinco meses.

“Importa esclarecer, ainda, que o poste não apresentava nenhuma fiação aparente, e que o defeito foi localizado na fiação subterrânea, após escavação abaixo da base de concreto do equipamento”, declarou.

A CEB Ipes também lamentou o ocorrido e disse que daria apoio para a família. Sobre outros episódios de descargas elétricas, o órgão orientou a população a manter distância de qualquer equipamento de iluminação pública com problemas e abrir imediatamente um chamado pelos canais oficiais da CEP Ipes, pelo telefone 155, pelo aplicativo Ilumina DF ou pelo site (acesse aqui).

