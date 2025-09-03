Mudanças para baratear CNH em até 80% podem entrar em vigor ainda em 2025, diz secretário Projeto prevê suspender a obrigatoriedade de autoescolas para as categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio) Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Projeto do Ministério dos Transportes pode baratear a CNH em até 80% em 2025.

Proposta prevê a suspensão da obrigatoriedade de autoescolas para categorias A e B.

Mudanças incluem a opção de cursos online e aulas práticas com instrutores autônomos.

Consultas públicas e regulamentação pelo Contran estão previstas antes da implementação.

"O projeto basicamente aproxima o Brasil do mundo", afirma Adrualdo Catão Roque de Sá/Agência Senado - 01.04.2025

O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, declarou em entrevista exclusiva ao R7 que as mudanças para baratear os custos da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) podem entrar em vigor ainda neste ano.

Um projeto do Ministério dos Transportes, ainda em análise interna no governo, prevê, entre outros pontos, suspender a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para as categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio), sem afetar a exigência de aprovação nas provas teórica e prática (leia mais abaixo).

A expectativa do Executivo é baratear em até 80% o custo da CNH. A alteração tem regulamentação prevista por meio de uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Em alguns estados, o preço pela autorização para dirigir pode chegar a R$ 3.000.

A minuta da proposta deve ser publicada “em breve”, segundo Catão. Depois, o texto será submetido, por 30 dias, à consulta pública nas plataformas digitais do governo.

‌



Após o período, as contribuições serão analisadas e a resolução final, publicada com as adaptações sugeridas.

O projeto é normativo, ou seja, não precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, por ser de elaboração do governo federal.

‌



“Com certeza. Antes, até”, declarou o secretário, ao ser questionado se as mudanças podem começar a valer até o fim de 2025.

Mudanças

Segundo Catão, à frente da Senatran desde fevereiro de 2023, o órgão está na fase final de elaboração do processo.

‌



“A gente está terminando de elaborar o que vai para a consulta pública da carteira de habilitação mais barata, tirando as obrigatoriedades relacionadas à autoescola e dando a opção para o cidadão fazer o curso online”, explicou.

O secretário afirmou que o processo engloba uma mudança de norma. Uma das alterações está relacionada ao tempo de preparo dos alunos nas autoescolas.

“Com isso, você já permite, por exemplo, para o cidadão, em vez de fazer 45 horas de sala de aula presencial — que hoje é a obrigação —, fazer em casa. O curso aqui na Senatran já está pronto. Quando o Contran autorizar, a gente já bota para andar. Só que tem um processo, tem um trâmite. Em breve, essa minuta vai à consulta pública", acrescentou.

O Contran é o órgão de maior autoridade normativa e consultiva do Sistema Nacional de Trânsito, responsável por elaborar as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e por coordenar todos os órgãos que compõem o sistema.

O conselho é presidido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e tem representantes de ao menos outros nove ministérios — Ciência, Tecnologia e Inovações; Educação; Defesa; Meio Ambiente; Saúde; Justiça e Segurança Pública; Relações Exteriores; Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das Cidades.

Discussão no Congresso

Embora as mudanças não precisem ser aprovadas pelo Legislativo, o assunto tem sido discutido no Congresso Nacional.

Nessa terça-feira (2), Catão participou de uma audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Segundo o secretário, as alterações enfrentam resistência entre as autoescolas e as demais empresas ligadas ao processo. No entanto, na percepção de Catão, há abertura para as mudanças. “O setor é refratário, naturalmente”, avaliou.

“Ele não aceita deixar que o cidadão faça a CNH no Detran, na Escola Pública de Trânsito, ele quer exclusividade. A gente está debatendo”, ressaltou, ao explicar que a audiência pública dessa terça foi organizada pelo próprio setor.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O encontro contou também com a participação da AND (Associação Nacional dos Detrans); Feneauto (Federação Nacional das Autoescolas); do Inprotran (Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança); ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária); Sest (Serviço Social do Transporte) e Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte); da CNTTT (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres) e da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

“Expliquei o projeto, que, basicamente, aproxima o Brasil do mundo. Porque boa parte dos países não tem essas exigências que a gente tem hoje — 45 horas de sala de aula presencial, mais 20 horas de aula prática obrigatória. Não tem cabimento. E esse debate faz parte, é normal. Esse modelo já está aí há muito tempo e é por isso que ele causou 20 milhões de pessoas dirigindo sem habilitação", argumentou.

Para Catão, “é normal que o setor se mobilize”. “Eu não vejo problema nenhum, é uma discussão que tem que ocorrer. A gente está vendo muito apoio. Porque é uma proposta que atende a um pleito real. As pessoas, de fato, sabem que a carteira é cara. As pessoas sabem que o processo é longo. Então, é um pedido real, não é uma coisa inventada. Então, isso tem dado a sensação para as pessoas de que é possível mudar. É isso que a gente tem recebido de feedback aqui”, contou o secretário.

O que pode mudar

Inspirada em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai, a proposta busca práticas mais flexíveis, acessíveis e centradas na autonomia do cidadão.

Segundo o Ministério dos Transportes, mais da metade da população (54%) não dirige ou conduz sem habilitação. Entre elas, 56% afirmam que pretendem tirar a CNH no futuro, enquanto 32% apontam o custo elevado como a principal barreira para ter o documento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pela mudança proposta, a abertura do processo para ter a CNH será feita diretamente pelo site da Senatran ou por meio da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

O conteúdo teórico poderá ser estudado de forma presencial nos Centros de Formação de Condutores, as autoescolas, por ensino a distância em empresas credenciadas ou, ainda, em formato digital oferecido pela própria Senatran, sem a obrigatoriedade de frequentar as autoescolas.

Preparação à escolha

No caso das aulas práticas, o novo modelo retira a exigência mínima de 20 horas-aula e permite que o candidato escolha a própria forma de preparação, seja em um centro de formação de condutores ou com instrutor autônomo credenciado pelos Detrans.

Essa alteração, porém, mantém a obrigatoriedade de aprovação nos exames teórico e prático para a obtenção da CNH.

A proposta também prevê a facilitação dos processos para as categorias C (veículos de carga, como caminhões), D (transporte de passageiros, como ônibus) e E (carretas e veículos articulados).

O projeto permite que esses serviços sejam realizados tanto pelas autoescolas quanto por outras entidades, para tornar o processo mais ágil e menos burocrático.

O custo deve cair em até 80% por conta da ampliação de formatos digitais para a formação teórica e da retirada da carga horária mínima para as aulas práticas — o que pode, na visão do governo, ampliar a liberdade de escolha, aumentar a concorrência e tornar o processo mais acessível.

As autoescolas continuarão a oferecer os serviços, inclusive na modalidade à distância, e vão se manter como opção de aulas complementares e personalizadas, ainda que sem a exigência de carga mínima.

A expectativa é de que o novo modelo aumente a segurança no trânsito, amplie o número de condutores habilitados e reduza a condução sem formação, já que as habilidades seguirão avaliadas por exames obrigatórios.

Os instrutores autônomos deverão ser credenciados pelos Detrans, com formação oferecida também em cursos digitais, e serão identificados pela Carteira Digital de Trânsito.

O projeto também prevê o uso de plataformas tecnológicas para conectar candidatos e instrutores, com agendamento, geolocalização e pagamentos digitais.

Perguntas e Respostas

Quais são as mudanças propostas para a CNH?

O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, anunciou que um projeto do Ministério dos Transportes visa suspender a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para as categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio). As mudanças podem baratear o custo da CNH em até 80%.

Quando as mudanças podem entrar em vigor?

As alterações podem começar a valer até o final de 2025, conforme declaração do secretário Catão.

Como será o processo para a implementação das mudanças?

A minuta da proposta será publicada em breve e, após isso, passará por consulta pública nas plataformas digitais do governo por 30 dias. As contribuições recebidas serão analisadas antes da publicação da resolução final.

O que está previsto na nova proposta?

A proposta permite que o processo para obter a CNH seja feito diretamente pelo site da Senatran ou pela Carteira Digital de Trânsito. O conteúdo teórico poderá ser estudado presencialmente, à distância em empresas credenciadas ou digitalmente pela Senatran, sem a necessidade de frequentar autoescolas. As aulas práticas também terão maior flexibilidade, permitindo que o candidato escolha como se preparar.

Quais são os objetivos das mudanças?

O objetivo é tornar o processo de obtenção da CNH mais acessível e menos burocrático, aumentando a liberdade de escolha dos cidadãos e potencialmente reduzindo o número de motoristas sem habilitação.

Como as autoescolas serão afetadas?

As autoescolas continuarão a oferecer serviços, incluindo aulas à distância, mas não terão mais a exigência de carga horária mínima. Elas poderão atuar como opção para aulas complementares e personalizadas.

Quais são as expectativas em relação à segurança no trânsito?

O novo modelo visa aumentar a segurança no trânsito, ampliar o número de condutores habilitados e reduzir a condução sem formação, já que as habilidades continuarão a ser avaliadas por exames obrigatórios.

Como será a credenciação dos instrutores autônomos?

Os instrutores autônomos deverão ser credenciados pelos Detrans e poderão oferecer formação também em cursos digitais, sendo identificados pela Carteira Digital de Trânsito.

Quais tecnologias serão utilizadas no novo processo?

O projeto prevê o uso de plataformas tecnológicas para conectar candidatos e instrutores, facilitando agendamentos, geolocalização e pagamentos digitais.

