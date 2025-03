Polícia Civil do Distrito Federal realiza exposição sobre violência sexual contra as mulheres Amostra reforça que crimes sexuais não têm relação com as roupas das vítimas; polícial alerta para a importância de denúncias

Brasília|Do R7, em Brasília 12/03/2025 - 10h22 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h47 ) twitter

