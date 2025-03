GDF vai realizar mais de 300 atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Durante todo o mês de março, às pastas e órgãos do GDF vão realizar eventos e atendimentos voltados ao público feminino Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/03/2025 - 12h33 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h33 ) twitter

GDF também lançou programa Meninas em Ação Renato Alves/Agência Brasília - 07.03.

O governo do Distrito Federal lançou nesta sexta-feira (7) o Março Mais Mulher que promove mais de 300 ações ao longo do mês em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8). A iniciativa envolve todos os órgãos do Executivo e contou com a presença de representantes do judiciário, embaixadas e parceiros públicos e privados do governo.

As atividades serão realizadas em diversas regiões administrativas e de forma itinerante. Entre as principais ações destacam-se palestras em escolas públicas, entrada gratuita para mulheres no Zoológico no sábado (8); passeio motociclístico; Dia da Mulher da Defensoria Pública; exposição “Não é sobre o que vestimos” da Polícia Civil, Semana da Mulher na CLDF (Câmara Legislativa do DF) e V Encontro Internacional de Mulheres Líderes Latino-Americanas.

“Esse calendário é a união da sociedade civil, do governo e de todos os parceiros para mostrar que a pauta da mulher é de janeiro a janeiro, mas em março é o momento de homenagem. São mais de 300 ações nessa terceira edição”, explicou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Além do calendário de projetos, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, também lançou o programa Meninas em Ação, que leva alunas de escolas públicas para viver um dia com mulheres que ocupam cargos de lideranças. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria da Mulher e Secretaria da Educação.

Sobre o projeto, Giselle Ferreira destacou a importância de mostrar para as jovens os exemplos de mulheres que ocupam cargos de liderança e em posições tipicamente masculinas. “Esse projeto vai mostrar para elas que com dedicação, estudo e informação, elas podem estar onde quiserem estar. Podem ser embaixadoras, comandantes ou serem pessoas que cuidam da gestão política”, listou.

No projeto piloto foram selecionadas 30 estudantes de escolas públicas do Gama e de Planaltina. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, informou que a iniciativa vai agir diretamente no empoderamento feminino.

“Elas vão poder ter um dia com uma embaixadora, com uma secretária da mulher, com uma diretora de empresa ou com a comandante da Polícia Militar, por exemplo. Vão vivenciar a experiência de serem as protagonistas dos processos e do trabalho que cada uma [dessas mulheres] realiza. E isso é importante até para elas escolherem a profissão futura”, defendeu.

Hélvia disse que o programa é inspirador e que quer ampliar o projeto. “A gente quer ampliar. À medida que passamos por essa primeira experiência, vamos apoiar a ampliação para outras terem a mesma oportunidade. A aluna que vier passar um dia comigo, ela vai ter a oportunidade de ver um despacho de um projeto, até uma visita a uma obra de uma escola em andamento. Tudo isso para que elas percebam o mundo além da sala de aula”, explicou.

Meta de feminicídio zero

Giselle Ferreira acrescentou ainda que muito tem sido feito, mas o governo e a sociedade não podem deixar de trabalhar até atingir a marca de feminicídio zero e a igualdade para as mulheres. Sobre a questão da violência contra à mulher, ela destacou que o governo aumentou de 14 para 30 os equipamentos públicos que atuam com o atendimento das mulheres, principalmente as vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade.

“Este mês também vamos entrar mais quatro Casas da Mulher Brasileira, duas voltadas para a região norte e duas para a região sul”, adiantou.

