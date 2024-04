Neoenergia anuncia investimento de R$ 1,4 bi em modernização da rede elétrica no DF até 2028

Alto contraste

Diretor-Presidente da Neoenergia, Frederico Candian, (LUCIO BERNARDO JR/Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

A Neoenergia pretende investir R$ 1,4 bilhão nos próximos cinco anos em modernização, ampliação de fornecimento de energia, infraestrutura e regularização de energia no Distrito Federal. O anúncio da medida foi feito nesta terça-feira (16) pelo diretor-presidente da Neonergia Brasília, Frederico Candian. “Fizemos nos últimos três anos um investimento de R$ 810 milhões na Neoenergia. Também regularizamos 37 mil famílias, que agora tem uma rede mais segura e com qualidade. Nos próximos cinco anos, queremos regularizar outras 40 mil”, disse Candian.

O diretor-presidente foi o convidado do almoço-debate do Grupo de Líderes Empresarias (Lide) desta terça-feira e respondeu perguntas e dúvidas do empresariado da capital do país. Também presente, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância da privatização da CEB para a Neoenergia, em 2020.

“A privatização foi um período muito conturbado, muitos questionamentos da CLDF, mas ultrapassamos todas as fases e o leilão foi um sucesso tanto que arrecadamos um valor significativo. A Neoenergia vem fazendo também um investimento que já chega perto de R$ 1 bilhão nas redes de energia. As melhorias estão acontecendo, assim como as ligações de energia as famílias mais carentes”, disse Ibaneis.

Empresário e um dos organizadores do evento, Paulo Octávio destaca que o Distrito Federal está crescendo e precisa cada vez mais de investimento. “Novas cidades estão surgindo e precisamos desse diálogo”, disse.

Casa de chá

Na manhã desta terça-feira Ibaneis assinou um convênio para a implantação de uma empresa pedagógica de gastronomia na Casa de Chá que fica localizada na Praça dos Três Poderes. A local funcionará como uma cafeteria-escola, onde alunos do Senac-DF vão fazer estágio supervisionado por instrutores da Instituição.

Durante assinatura, Ibaneis destacou a importância de investimento no local e também de acordo com o governo federal para conseguir recursos para as reformas do Teatro Nacional e revitalização da Praça dos Três Poderes. O espaço da Casa de Chá deve abrir em 26 de junho e terá um cardápio com vários pratos típicos do Brasil, como, por exemplo, pão de queijo com creme de pequi.

A expectativa é que o local seja reconhecido pelo brasiliense e também pelo turista que visita a Praça dos Três Poderes.