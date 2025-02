Nísia Trindade está com vacina contra Covid atrasada, apesar das recomendações da pasta Com base no esquema vacinal recomendado para a faixa etária da ministra, falta o segundo reforço de 2024 Brasília|Do R7, em Brasília 22/02/2025 - 11h40 (Atualizado em 22/02/2025 - 11h43 ) twitter

Vacinação contra a Covid-19 atrasada Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, de 67 anos, não seguiu a recomendação oficial de sua própria pasta para a vacinação contra a Covid-19 e está com o esquema vacinal atrasado. De acordo com as diretrizes do ministério, pessoas acima de 60 anos devem receber uma dose de reforço a cada seis meses, porém, a última imunização registrada da ministra foi há quase um ano.

Em nota enviada ao R7, o Ministério da Saúde afirmou que Nísia já recebeu seis doses da vacina contra a Covid-19 e que deve atualizar sua caderneta de vacinação nesta semana.

“O Ministério da Saúde informa que a ministra Nísia Trindade tomou seis doses da vacina contra a Covid-19 e atualizará sua caderneta nesta semana”, informou a pasta.

Com base no esquema vacinal recomendado para a faixa etária da ministra, falta o segundo reforço de 2024, o que indica que a imunização não está completa de acordo com as diretrizes do ministério.

Nos bastidores do governo, a saída de Nísia Trindade da pasta já é considerada certa. Apesar das especulações, Lula ainda não comunicou oficialmente a troca para integrantes dos ministérios ligados ao Planalto.

Vacinação contra a Covid-19

Desde o ano passado, a vacina contra a Covid-19 passou a compor o Calendário de Vacinação para idosos com 60 anos ou mais (a cada seis meses) e para gestantes (a qualquer momento de cada gestação), e permanece para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias (duas ou três doses, dependendo do imunizante aplicado).

De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação para a vacina contra a Covid-19 é de uma dose a cada seis meses para imunocomprometidos e uma dose anual para os demais grupos, independentemente do número de doses já recebidas anteriormente.