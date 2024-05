Nova sessão do Congresso é marcada para a próxima terça-feira, acertam líderes partidários

Alto contraste

Nova sessão do Congresso deve ocorrer em 28 de maio

Líderes partidários acertaram nesta quinta-feira (23) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma nova data para a análise de vetos presidenciais , que vai ocorrer em sessão do Congresso na próxima terça-feira (28). Contudo, ainda não há acordo feito pela base do governo com os demais congressistas sobre quais decisões presidenciais serão mantidas e derrubadas.

“Imagina-se que essa construção de consenso seja feita até terça. Hoje, ainda não há nenhum acordo sobre cédulas ou quais vetos serão mantidos ou derrubados”, afirmou o líder do União, senado Efraim Filho (PB), após reunião de líderes.

As negociações devem ser conduzidas pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), que não esteve na reunião de líderes desta quinta.

Há 14 vetos na pauta do Congresso, sendo que 11 estão “sobrestando a pauta”, ou seja, possuem prioridade de análise em relação a outros temas.

O foco, no entanto, deve ser direcionado a analisar vetos à Lei Orçamentária Anual (LOA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).