Operações contra fraudes no setor de combustíveis possuem alvos em comum, diz PF

Operações foram deflagradas nesta quinta Divulgação/ PF

Apesar de distintas, a megaoperação realizada pela Receita Federal no setor de combustíveis nesta quinta-feira (28) tem alvos em comum com suspeitos investigados na ação da Polícia Federal nos estados do Paraná e São Paulo, afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo ele, as esferas de atuação das operações eram diferentes, mas houve uma sincronização na atuação para garantir a efetividade.

À imprensa, Andrei afirmou, ainda, que vai haver uma unificação dos trabalhos “para que não ocorra nenhum prejuízo”. Até o momento seis pessoas foram presas.

“No caso da PF são duas operações, em SP e Paraná, e ambas em estreita parceria com a RF, que trouxe relatórios frutos dessas fiscalizações e que nos permitiram a instauração de um inquérito a partir deste núcleo em março de 2025 para investigar, em SP, fundos de investimento. Onde ali identificamos lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta“, disse.

Em relação às apreensões, a PF informou que entre os bens estão 141 veículos, 192 imoveis, duas embarcações, e mais de 300 mil reais em dinheiro, além disso, foram bloqueados de mais de um bilhão de reais e ao menos 21 fundos.

‌



Megaoperação

A megaoperação cumpriu mandados de busca e apreensão em oito estados, no âmbito de investigações sobre um esquema criminoso no setor de combustíveis, supostamente comandado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) afirmou que mais de R$ 7,6 bilhões foram sonegados. Segundo as investigações, mais de mil postos ligados aos investigados movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.

‌



A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também ingressou com ações judiciais cíveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário.

Operações Quasar e Tank

Já as ações da PF e Receita ocorreram simultaneamente, nos estados do Paraná e São Paulo, contra grupos criminosos que atuam na cadeia produtiva de combustíveis.

‌



Em São Paulo, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de investigados, além do cumprimento de 12 mandados de busca. Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos.

No Paraná, outro esquema é suspeito de ter movimentado mais de R$ 23 bilhões desde 2019. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba (PR) estão envolvidos em fraudes como a “bomba baixa”, quando o volume abastecido é inferior ao indicado.

