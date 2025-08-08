Oposição critica Lula por defender cassação de parlamentares: ‘Autoritário’ Presidente defendeu impeachment de deputados e senadores por ocupação de plenários Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 08/08/2025 - 17h45 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h57 ) twitter

Presidente chamou deputados e senadores que ocuparam plenários de 'traidores' Ricardo Stuckert / PR - 06.08.2025

A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados criticou, nesta sexta-feira (8), as declarações do presidente em defesa da cassação dos mandatos dos parlamentares que ocuparam as mesas do Congresso Nacional.

Conforme o grupo, as falas de Lula são “mais uma prova cabal de seu perfil autoritário, truculento e incompatível com a democracia”.

Mais cedo, em evento do governo no Acre, Lula disse que tais parlamentares deveriam sofrer impeachment e não o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

“Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria”, afirmou Lula.

Na ocasião, ele ainda pediu ao senador Sergio Petecão (PSD-AC) que não assinasse o pedido contra Moraes, que já conta com 41 assinaturas.

Em nota, a oposição afirmou que o presidente “pretende criminalizar um ato político legítimo, realizado em um momento gravíssimo da vida nacional”.

A oposição relembrou ainda que, em anos anteriores, partidos aliados de Lula ocuparam as mesas da Câmara e do Senado, a exemplo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e durante a prisão de Lula.

“Em todos esses episódios, a ocupação foi tratada pela imprensa e pelos próprios petistas como um ato político legítimo, sem qualquer ameaça de cassação de mandato”, prosseguiu a oposição.

O grupo ainda lembrou que, anteriormente, o PT foi contra a indicação de Moraes ao STF, alegando que ele não teria condições de ocupar o cargo. Moraes foi indicado ao posto pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em 2017.

“A Oposição na Câmara reafirma que não se intimidará com ameaças, intimidações ou tentativas de cassação. Continuaremos firmes, defendendo a Constituição, o Estado Democrático de Direito e o direito sagrado do povo brasileiro de ter representantes que não se curvem diante de abusos”, finalizou o grupo.

Ocupação no Congresso

Tanto na Câmara quanto no Senado, a oposição ocupou os plenários em obstrução após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na Câmara, eles pleiteavam a votação do projeto da anistia e a PEC do fim do foro privilegiado a políticos.

Já no Senado o intuito era pressionar Alcolumbre a pautar o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O grupo angariou 41 assinaturas, número mínimo para aprovar o início do processo de investigação de um ministro.

Na Câmara, a oposição só desocupou o plenário após acordo com líderes partidários para votar o fim do foro e retomar as negociações sobre a anistia.

No Senado, o grupo saiu após considerar que alcançou bons resultados, a exemplo das assinaturas para o pedido de impeachment e com as pautas da Câmara.

