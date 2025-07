PGR vê tentativa de Eduardo Bolsonaro de intimidar STF com apoio dos EUA Pai do parlamentar terá que utilizar tornozeleira eletrônica e obedecer toque de recolher Brasília|Do R7 18/07/2025 - 10h49 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h04 ) twitter

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro e já confirmou conversas com autoridades ameticanas Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Desde o início do ano, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vem, “de forma reiterada e pública, afirmando que está se dedicando a obter do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal”.

A autoridade judiciária também aponta que essas manifestações têm se intensificado à medida que a Ação Penal n.º 2.668 avança em seus trâmites.

Essa é a ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado como líder de uma organização criminosa articulada para atentar contra o Estado Democrático de Direito, o regime democrático e o funcionamento dos Poderes.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) destaca que essas manifestações ocorrem, sobretudo, por meio de postagens em redes sociais, que reverberam em outros canais de mídia, além de entrevistas concedidas diretamente à imprensa.

“Há um manifesto tom intimidatório contra os que atuam como agentes públicos, de investigação e de acusação, bem como contra os julgadores da Ação Penal, percebendo-se o propósito de se obter providências impróprias diante do que o sr. Eduardo Bolsonaro parece acreditar ser uma provável condenação”, afirma a PGR.

O trecho destacado por Moraes em sua decisão também aponta a existência de uma “motivação retaliatória” nas ameaças dirigidas a membros da Corte, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Segundo a autoridade, essas ações colocam em risco inclusive os familiares dessas pessoas.

“As punições estariam prontas para serem implementadas, gradual ou imediatamente, contra autoridades que investigam a ele próprio, seu pai e correligionários”, afirma o documento.

Nesta sexta-feira (18), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou buscas em endereços do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Partido Liberal (PL). Além disso, determinou o uso de tornozeleira eletrônica e impôs toque de recolher ao ex-presidente (veja mais a seguir).

A PGR reforça que as publicações de Eduardo Bolsonaro ocorrem majoritariamente nas redes sociais, com ampla repercussão em outros meios de comunicação.

Polícia Federal

Segundo a Polícia Federal (PF), as ações do parlamentar licenciado se intensificaram nas últimas semanas, à medida que o processo avança.

“O parlamentar licenciado passou a repostar em seu perfil nas redes sociais conteúdos em inglês, com o claro intuito de alcançar o público internacional, bem como interferir e embaraçar o regular andamento da AP 2668/DF”, afirmou a corporação.

A PF acrescenta ainda que Eduardo Bolsonaro “atuou junto ao governo americano para impor sanções ao Brasil, com o objetivo de gerar instabilidade política e econômica”. “O encerramento da mencionada ação penal beneficiaria diretamente seu genitor e financiador, Jair Bolsonaro”, conclui.

