Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Prazo para sorteados indicarem conta bancária no Nota Legal termina nesta sexta (22)

Programa do Governo do Distrito Federal sorteia prêmios a consumidores que optam pela inclusão do CPF nas notas fiscais

Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Prazo para indicação de conta bancária no programa Nota Legal termina nesta sexta-feira (22).
  • Consumidores sorteados devem acessar o site e cadastrar conta para receber prêmios.
  • Até agora, 9.149 sorteados já cadastraram, mas 3.451 ainda precisam enviar dados.
  • Segundo sorteio do ano será realizado em 18 de novembro com prêmio total de R$ 3,5 milhões.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pagamento de terceiro lote de prêmio está previsto para outubro
Pagamento de terceiro lote de prêmio está previsto para outubro Agência Brasília/Arquivo

O prazo para a indicação da conta bancária para os sorteados no Nota Legal receberem os prêmios acaba nesta sexta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Economia do Distrito Federal, quem não indicar a conta perde o prêmio, e o valor retornará ao Tesouro do Distrito Federal.

Para saber se foi sorteado, é preciso acessar o site do Nota Legal e fazer login com seus dados previamente cadastrados. Ao abrir a página, uma mensagem aparece informando se o consumidor está entre os ganhadores.

Caso seja sorteado, basta cadastrar a conta bancária para receber o valor, preenchendo com as informações solicitadas.

Veja mais

O Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias em 21 de julho. O pagamento dos prêmios está previsto para outubro.


Até o momento, 9.149 sorteados indicaram os dados. De acordo com a Secretaria de Economia, 3.451 consumidores, aptos a receber um total de R$ 369,5 mil, ainda precisam cadastrar as informações.

O segundo sorteio deste ano, que pagará R$ 3,5 milhões em prêmios, está marcado para 18 de novembro.


Leia perguntas e respostas sobre o assunto

Qual é o prazo para os sorteados do Nota Legal indicarem a conta bancária?

O prazo para a indicação da conta bancária para os sorteados no Nota Legal termina nesta sexta-feira (22).


O que acontece se o sorteado não indicar a conta bancária?

Se o sorteado não indicar a conta, ele perde o prêmio e o valor retornará ao Tesouro do Distrito Federal.

Como os consumidores podem verificar se foram sorteados?

Os consumidores podem verificar se foram sorteados acessando o site do Nota Legal e fazendo login com seus dados previamente cadastrados. Uma mensagem aparecerá informando se o consumidor está entre os ganhadores.

O que o sorteado deve fazer após confirmar que ganhou?

Após confirmar que foi sorteado, o consumidor deve cadastrar sua conta bancária para receber o valor, preenchendo as informações solicitadas no site.

Quando o Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias?

O Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias em 21 de julho.

Quando está previsto o pagamento dos prêmios?

O pagamento dos prêmios está previsto para outubro.

Quantos sorteados já indicaram suas contas até o momento?

Até o momento, 9.149 sorteados indicaram seus dados bancários.

Quantos consumidores ainda precisam cadastrar suas informações e qual o valor total que eles devem receber?

3.451 consumidores ainda precisam cadastrar suas informações, totalizando R$ 369,5 mil a serem recebidos.

Quando será o próximo sorteio do Nota Legal e qual o valor total dos prêmios?

O segundo sorteio deste ano está marcado para 18 de novembro e pagará R$ 3,5 milhões em prêmios.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.