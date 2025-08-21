Prazo para sorteados indicarem conta bancária no Nota Legal termina nesta sexta (22)
Programa do Governo do Distrito Federal sorteia prêmios a consumidores que optam pela inclusão do CPF nas notas fiscais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O prazo para a indicação da conta bancária para os sorteados no Nota Legal receberem os prêmios acaba nesta sexta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Economia do Distrito Federal, quem não indicar a conta perde o prêmio, e o valor retornará ao Tesouro do Distrito Federal.
Para saber se foi sorteado, é preciso acessar o site do Nota Legal e fazer login com seus dados previamente cadastrados. Ao abrir a página, uma mensagem aparece informando se o consumidor está entre os ganhadores.
Caso seja sorteado, basta cadastrar a conta bancária para receber o valor, preenchendo com as informações solicitadas.
Veja mais
O Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias em 21 de julho. O pagamento dos prêmios está previsto para outubro.
Até o momento, 9.149 sorteados indicaram os dados. De acordo com a Secretaria de Economia, 3.451 consumidores, aptos a receber um total de R$ 369,5 mil, ainda precisam cadastrar as informações.
O segundo sorteio deste ano, que pagará R$ 3,5 milhões em prêmios, está marcado para 18 de novembro.
Leia perguntas e respostas sobre o assunto
Qual é o prazo para os sorteados do Nota Legal indicarem a conta bancária?
O prazo para a indicação da conta bancária para os sorteados no Nota Legal termina nesta sexta-feira (22).
O que acontece se o sorteado não indicar a conta bancária?
Se o sorteado não indicar a conta, ele perde o prêmio e o valor retornará ao Tesouro do Distrito Federal.
Como os consumidores podem verificar se foram sorteados?
Os consumidores podem verificar se foram sorteados acessando o site do Nota Legal e fazendo login com seus dados previamente cadastrados. Uma mensagem aparecerá informando se o consumidor está entre os ganhadores.
O que o sorteado deve fazer após confirmar que ganhou?
Após confirmar que foi sorteado, o consumidor deve cadastrar sua conta bancária para receber o valor, preenchendo as informações solicitadas no site.
Quando o Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias?
O Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias em 21 de julho.
Quando está previsto o pagamento dos prêmios?
O pagamento dos prêmios está previsto para outubro.
Quantos sorteados já indicaram suas contas até o momento?
Até o momento, 9.149 sorteados indicaram seus dados bancários.
Quantos consumidores ainda precisam cadastrar suas informações e qual o valor total que eles devem receber?
3.451 consumidores ainda precisam cadastrar suas informações, totalizando R$ 369,5 mil a serem recebidos.
Quando será o próximo sorteio do Nota Legal e qual o valor total dos prêmios?
O segundo sorteio deste ano está marcado para 18 de novembro e pagará R$ 3,5 milhões em prêmios.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp