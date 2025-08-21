Prazo para sorteados indicarem conta bancária no Nota Legal termina nesta sexta (22) Programa do Governo do Distrito Federal sorteia prêmios a consumidores que optam pela inclusão do CPF nas notas fiscais Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prazo para indicação de conta bancária no programa Nota Legal termina nesta sexta-feira (22).

Consumidores sorteados devem acessar o site e cadastrar conta para receber prêmios.

Até agora, 9.149 sorteados já cadastraram, mas 3.451 ainda precisam enviar dados.

Segundo sorteio do ano será realizado em 18 de novembro com prêmio total de R$ 3,5 milhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pagamento de terceiro lote de prêmio está previsto para outubro Agência Brasília/Arquivo

O prazo para a indicação da conta bancária para os sorteados no Nota Legal receberem os prêmios acaba nesta sexta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Economia do Distrito Federal, quem não indicar a conta perde o prêmio, e o valor retornará ao Tesouro do Distrito Federal.

Para saber se foi sorteado, é preciso acessar o site do Nota Legal e fazer login com seus dados previamente cadastrados. Ao abrir a página, uma mensagem aparece informando se o consumidor está entre os ganhadores.

Caso seja sorteado, basta cadastrar a conta bancária para receber o valor, preenchendo com as informações solicitadas.

O Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias em 21 de julho. O pagamento dos prêmios está previsto para outubro.

Até o momento, 9.149 sorteados indicaram os dados. De acordo com a Secretaria de Economia, 3.451 consumidores, aptos a receber um total de R$ 369,5 mil, ainda precisam cadastrar as informações.

O segundo sorteio deste ano, que pagará R$ 3,5 milhões em prêmios, está marcado para 18 de novembro.

Leia perguntas e respostas sobre o assunto

Qual é o prazo para os sorteados do Nota Legal indicarem a conta bancária?

O prazo para a indicação da conta bancária para os sorteados no Nota Legal termina nesta sexta-feira (22).

O que acontece se o sorteado não indicar a conta bancária?

Se o sorteado não indicar a conta, ele perde o prêmio e o valor retornará ao Tesouro do Distrito Federal.

Como os consumidores podem verificar se foram sorteados?

Os consumidores podem verificar se foram sorteados acessando o site do Nota Legal e fazendo login com seus dados previamente cadastrados. Uma mensagem aparecerá informando se o consumidor está entre os ganhadores.

O que o sorteado deve fazer após confirmar que ganhou?

Após confirmar que foi sorteado, o consumidor deve cadastrar sua conta bancária para receber o valor, preenchendo as informações solicitadas no site.

Quando o Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias?

O Nota Legal começou a receber as indicações das contas bancárias em 21 de julho.

Quando está previsto o pagamento dos prêmios?

O pagamento dos prêmios está previsto para outubro.

Quantos sorteados já indicaram suas contas até o momento?

Até o momento, 9.149 sorteados indicaram seus dados bancários.

Quantos consumidores ainda precisam cadastrar suas informações e qual o valor total que eles devem receber?

3.451 consumidores ainda precisam cadastrar suas informações, totalizando R$ 369,5 mil a serem recebidos.

Quando será o próximo sorteio do Nota Legal e qual o valor total dos prêmios?

O segundo sorteio deste ano está marcado para 18 de novembro e pagará R$ 3,5 milhões em prêmios.

