Quadro de Lula é estável e presidente continua 'sem quaisquer sintomas', diz boletim Presidente repetiu exames de ressonância magnética, em um hospital particular de Brasília, nesta quinta-feira (31) Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 11h00 )

Lula levou cinco pontos na nuca após acidente doméstico Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu, nesta quinta-feira (31), os exames de ressonância magnética em um hospital particular de Brasília, em função do acidente doméstico sofrido no último dia 19. De acordo com boletim médico, o petista “persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias”.

Os dois resultados anteriores apontaram que o quadro de saúde de Lula é estável, e os boletins médicos o autorizaram a manter a rotina de trabalho na capital federal. A terceira ressonância aponta que apresentou estabilidade e deve seguir trabalhando em Brasília.

“No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias. Ele permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio”, afirma o boletim médico.

O presidente se machucou enquanto cortava as unhas do pé, em um banheiro do Palácio da Alvorada. Ao se abaixar, o petista se desequilibrou e caiu de costas. Na queda, sofreu um corte na nuca e precisou levar ao menos cinco pontos. Desde o episódio, Lula tem feito exames de imagem para monitorar a situação. Os pontos foram retirados na segunda-feira (28).

Na tarde desta quinta-feira (31), Lula vai receber os governadores para debater a questão da segurança pública. O presidente argumentou que a competência da União no tema é basicamente o repasse de recursos aos estados e municípios e defendeu uma coordenação nacional na área. Nesse sentido, as autoridades vão debater a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do tema.

Viagens internacionais

O acidente doméstico fez com que o petista cancelasse, por recomendação médica, três viagens internacionais. Desde a queda, Lula tem cumprido a maioria das agendas de trabalho no Alvorada. Ele voltou ao Palácio do Planalto pela primeira vez desde o episódio na última sexta (25), para a cerimônia de assinatura do acordo referente ao rompimento da barragem de Mariana (MG).

No dia seguinte ao acidente, o presidente iria a Kazan, na Rússia, para a 16ª Cúpula dos Brics. Com a ausência de Lula, a delegação brasileira foi representada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o petista participou do evento por videoconferência.

Lula cancelou a ida à COP-16 (Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade), em Cali, na Colômbia. Ele embarcaria para o país vizinho na terça-feira (29), mas, por recomendação médica, não vai mais à conferência. O presidente também desistiu de ir à COP29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que ocorrerá entre 11 e 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão.

‘Bobagem minha’

Dois dias depois da queda, em um telefonema com um aliado, Lula declarou que o acidente foi “uma bobagem”. “Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas... Uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou.