Racismo no futebol: Lula apoia atacante Luighi e cobra ‘responsabilização exemplar’ Jovem do Palmeiras foi vítima de crime no Paraguai, durante jogo da Libertadores Sub-20; presidente pediu ações da CBF, Fifa e Conmebol

Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/03/2025 - 17h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share