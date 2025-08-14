Após sanções dos EUA, Lula defende relação com Cuba e programa Mais Médicos Presidente aproveitou para criticar embargo econômico dos Estados Unidos à ilha, que ocorre desde 1962 Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 17h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula defendeu a relação Brasil-Cuba e o programa Mais Médicos após sanções dos EUA a funcionários brasileiros.

As sanções incluem a revogação de vistos de Mozart Sales e Alberto Kleiman, ligados ao Ministério da Saúde.

Lula criticou o embargo econômico dos EUA a Cuba, que dura há 70 anos, chamando-o de injusto.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reafirmou a importância do programa, resistindo às pressões externas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após anúncio dos EUA, Padilha, ministro da Saúde de Lula, criticou decisão Ricardo Stuckert/Presidência da República - 14.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira (14) a relação entre Brasil e Cuba e o Mais Médicos, criado em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff.

A declaração do petista ocorre após sanções dos Estados Unidos a funcionários do Ministério da Saúde brasileiro ligados ao programa e à Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Um dos afetados pela medida é o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales.

“Mozart, não fique preocupado com o visto dos EUA. O mundo é muito grande, o Brasil tem 8.500 km², tem lugar para andar no Brasil para caramba, lugar bonito, não se importe. Quero dizer para os companheiros cubanos que o fato de eles cassarem o Mozart foi por causa de Cuba, porque eles tinham ido a Cuba”, declarou Lula.

Nessa quarta (13), os EUA anunciaram a revogação dos vistos de Mozart Sales e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo.

Ex-integrantes da Opas também tiveram documentos cassados pela “cumplicidade” com o programa “Mais Médicos”.

Lula aproveitou para criticar o embargo econômico americano a Cuba, em vigência desde 1962. O movimento dos EUA ocorreu em resposta à Revolução Cubana e ao agravamento das tensões entre os dois países, em meio à Guerra Fria.

A princípio, o bloqueio incluía limitações comerciais, mas foi estendido ao longo dos anos.

“É importante eles saberem que nossa relação com Cuba é de respeito, a um povo que está sendo vítima de bloqueio há 70 anos. Hoje, estão passando necessidade, num bloqueio que não há nenhuma razão. Os EUA fizeram uma guerra e perderam. Aceitem que perderam e deixem os cubanos em paz. Não fique querendo mandar no mundo, ele [Donald Trump] não é imperador”, acrescentou Lula.

Ministro sai em defesa de programa

Após o anúncio dos EUA, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o Mais Médicos.

Sem citar o presidente Donald Trump, Padilha afirmou que o Mais Médicos “sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja”.

O programa foi criado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff para ampliar o atendimento médico no interior do país. À época, o chefe da Saúde também era Padilha.

“Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como Ministro da Saúde, Mozart Sales e Alberto Kleiman“, escreveu o ministro, em uma rede social.

O Mais Médicos, assim como o PIX, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira.



Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das… — Alexandre Padilha (@padilhando) August 13, 2025

Entenda

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a revogação e a imposição de restrições de visto a diversos funcionários do governo brasileiro, ex-integrantes da Opas e familiares.

Segundo a pasta, eles teriam participado de um esquema de exportação coercitiva de mão de obra do regime cubano pelo programa Mais Médicos.

“O Departamento de Estado revogou os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos atuantes no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos. Eles desempenharam o planejamento e implementação do programa. Nossa medida envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano”, informou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Leia a íntegra do comunicado publicado por Marco Rubio

O Departamento de Estado tomou hoje medidas para revogar e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e seus familiares, por envolvimento no esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Esses indivíduos foram responsáveis ou ajudaram o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o regime cubano corrupto e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais.

Como parte do programa Mais Médicos no Brasil, esses indivíduos utilizaram a OPAS como intermediária junto à ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, burlando as sanções dos EUA contra Cuba e, conscientemente, repassando ao regime cubano valores devidos aos trabalhadores médicos cubanos. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano.

O Departamento de Estado revogou os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos atuantes no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam o planejamento e implementação do programa. Nossa medida envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano.

