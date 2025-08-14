‘Não vamos permitir loucuras contra crianças’, diz Lula ao defender regulação das redes Expectativa é que o texto do governo seja entregue ao Congresso na próxima semana Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 14h06 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula defende a regulamentação das redes sociais e anuncia que projeto de lei foi finalizado.

Expectativa é que o texto seja entregue ao Congresso na próxima semana.

O presidente critica a disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes.

Reforça a necessidade de regular para proteger os direitos das crianças e a democracia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula condenou 'adultização' de crianças e adolescentes nas plataformas digitais Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a regulamentação das redes sociais e afirmou que um projeto de lei do governo sobre o tema foi finalizado na quarta-feira (13). Ao falar sobre o tema, o petista também condenou a “adultização” de crianças e adolescentes nas plataformas digitais.

“Nós não vamos permitir a loucura que se faz contra crianças e adolescentes. A pedofilia, a estimulação ao ódio, a quantidade de inverdades e mentiras que são colocadas, botar em risco o Estado democrático de Direito. Nós não vamos deixar, por isso nós vamos regular”, disse.

A expectativa é de que texto, inicialmente esperado para ser apresentado ao Legislativo na última terça (12), seja entregue ao Congresso Nacional na próxima semana.

Segundo fontes próximas ao assunto, o projeto do Executivo será mais amplo que o texto de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) — já aprovado no Senado e em análise na Câmara dos Deputados, que foca a proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital.

‌



“Ontem terminamos o projeto e vamos mandar. Porque aqui no Brasil tem lei e aqui no Brasil a lei vale para nós e vale para as empresas estrangeiras que estão aqui dentro”, comentou Lula.

O tema tem ganhado repercussão após o influenciador Felca denunciar perfis que promovem a disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes nas redes sociais.

‌



Movimento no Congresso

Após a repercussão do vídeo do influenciador, um pedido para criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar ações contra a sexualização de crianças foi oficializado no Senado nessa terça.

A proposta para investigar situações ligadas a crianças e adolescentes no ambiente digital alcançou 70 assinaturas, com apoio de parlamentares de diferentes eixos políticos.

‌



Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um requerimento para realização de audiência pública com representantes de plataformas digitais. A data para o evento será definida em breve.

A proposta busca que as big techs esclareçam as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a livre circulação, nas redes sociais, de conteúdos relacionados à adultização e sexualização de crianças e adolescentes.

