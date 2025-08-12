Recorde de temperatura: DF bate recorde de frio pelo segundo dia seguido
Região do Gama registrou 5,8ºC entre 6h e 7h; na segunda, temperatura tinha sido de 7,9ºC
O Distrito Federal chegou à menor temperatura registrada pelo segundo dia seguido nesta terça-feira (12). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região do Gama registrou 5,8ºC entre 6h e 7h. Na segunda (11), a temperatura tinha sido de 7,9ºC, também no Gama e no mesmo horário.
O recorde de mínima anterior era do mês de junho em Águas Emendadas, quando a temperatura foi por volta de 10ºC. Segundo o instituto, a expectativa para os próximos dias é que comece a esquentar, sendo que o recorde não deve ser batido novamente.
A previsão é que no resto da semana, a mínima seja por volta de 12ºC e a máxima fique entre 27ºC e 29ºC.
Estiagem
No sábado (9), o DF completou 100 dias sem chuva. A última chuva registrada pelo Inmet foi em 1º de maio, na estação de Águas Emendadas, e não há previsão de novas precipitações nos próximos dias.
No ano passado, o Distrito Federal enfrentou 167 dias consecutivos sem chuva (de 23 de abril a 7 de outubro), estabelecendo o recorde histórico de estiagem mais longa, superando a marca anterior de 163 dias, registrada em 1963.
