Governo do DF inaugura obras que reforçam fornecimento de água para 500 mil moradores

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Início de um projeto do GDF que investe mais de R$ 200 milhões para melhorar o fornecimento de água.

Obras vão beneficiar mais de 500 mil moradores em regiões como São Sebastião, Lago Norte e Sobradinho.

Governo planeja um investimento total de R$ 4 bilhões ao longo de cinco anos para garantir acesso à água por 50 anos.

Inauguração inclui adutoras e uma elevatória para aumentar a eficiência no abastecimento de água tratada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Entrega foi de duas adutoras e uma elevatória de água Giovanna Inoue/R7 - 27.08.2025

O GDF (Governo do DF) inaugurou nesta quarta-feira (27) um conjunto de obras que deve reforçar o fornecimento de água tratada para mais de 500 mil moradores. Com investimento que passam de R$ 200 milhões, as entregas vão beneficiar regiões estratégicas como São Sebastião, Lago Norte, Jardim Botânico e Sobradinho.

Segundo a Caesb , responsável pela entrega, a obra amplia a segurança hídrica e fortalece a infraestrutura urbana.

O governador Ibaneis Rocha afirmou que a obra faz parte de um investimento de longo prazo, que deve continuar pelos próximos cinco anos, de R$ 4 bilhões para assegurar o acesso à água. “Nós vamos garantir água para toda a população do Distrito Federal pelos próximos 50 anos”, declara.

O presidente da Caesb, Luis Antônio Reis, classificou as obras como estratégicas. Segundo ele, elas “garantem estabilidade no fornecimento de água e acompanham a expansão urbana do DF, beneficiando milhares de famílias com mais qualidade e segurança no abastecimento”.

‌



Foram inauguradas duas adutoras — tubulação que conduz a água da estação de tratamento aos reservatórios de distribuição — e uma elevatória — que bombeia a água e garante o deslocamento.

Segundo a Caesb, a adutora Corumbá–Jardim Botânico vai beneficiar cerca de 150 mil moradores das regiões de São Sebastião, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, Tororó e arredores. Ela integra o sistema responsável pela captação de água no reservatório Corumbá IV e aumenta a distribuição de água tratada em áreas com muita demanda.

‌



Já a elevatória Lago Norte e a adutora Taquari fazem parte do sistema de abastecimento de Água Norte, e vão garantir o fornecimento de água para moradores de Sobradinho I e II, Grande Colorado, Lago Norte, Boa Vista, Taquari e Itapoã.

